Magyar Arany Érdemkeresztet kapott István Ildikó és Nemes Levente

Az eseményen csupán a kitüntetettek közeli hozzátartozói és a sajtó képviselői vehettek részt, az elismeréseket Tóth László főkonzul adta át a laudációk elhangzása után, melyeket Both Hajnal és Percze László konzulok olvastak fel. A kitüntetések átvétele után minden díjazott megköszönte a rangos elismerést, az esemény végén pedig Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök és Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere osztotta meg a jelenlévőkkel ünnepi gondolatait. Az eseményen a Székelyföldi Filharmónia vonósnégyese is közreműködött.

István Ildikó „a székelyföldi népdal és néptánckultúra értékeinek megőrzése és továbbadása iránt elkötelezett oktatói és közösségszervezői tevékenysége elismeréseként”, Nemes Levente pedig „elhivatott színművészi pályája, valamint Sepsiszentgyörgy kulturális életét hosszú időn át gazdagító, újító szellemű színházigazgatói munkája elismeréseként” kapott Magyar Arany Érdemkeresztet.

A rangos kitüntetés átvétele után István Ildikó elmondta, hogy nagyon sok táj­egységet bejárt, és rengeteg bölcsességet tanult szépkorú néniktől, bácsiktól, például azt, hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában. Édesanyja azonban arra tanította, hogy az ember nem hiába cselekszi a szépet és jót, mert ez mások számára is példamutató lehet. Mint mondta, ez valójában a saját életében is beigazolódott, hisz ő is azáltal érzi a közösség hasznos tagjának magát, hogy továbbadhatja azt a sok szépet és jót, amit elődeitől megtanult. Voltak mélypontok az életében, de ilyenkor mindig mellette állt a családja, amiért hálás nekik, és hálás azoknak is, akik most felfigyeltek az életútjára, igyekszik ezután is hű lenni a bölcs elöljárókhoz, szeretettel és hittel végezve tovább az elkezdett munkát.

Nagyon mély nyomot hagytak benne azok az életsorsok, amelyeket megismerhetett a laudációk során – mondta Nemes Levente a kitüntetés átvétele után. Anyai ágon csekefalvi származású lévén, több díjazottat is nagyon közel érez magához, és az a mód is megérintette, ahogyan kifejezték hálájukat az elismerésben részesültek. Mint mondta, ő olyan területen alkot, ahol gyakran díjazzák az embert, ő maga is több díjat kapott már, és mindig bajban volt ezekkel. „Mert ez olyanszerű dolog, mint amikor szembedicsérnek. Kicsit zavarban van az ember, egyik lábáról a másikra áll, és nem tudja, mit mondjon. Hisz csak a munkánkat végezzük meggyőződésünk szerint. Persze jó érzés, amikor ránk figyelnek és megjutalmaznak fontos, szakavatott emberek, de a sikereken megtorpanás nélkül kell túllépni” – fogalmazott.