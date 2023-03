Próbavizsgáznak a nyolcadikosok

A tanév eleji diáklétszám alapján Háromszéken 1333 magyar tannyelvű tanulóra számítanak, a román tagozatról pedig 592 diákot várnak a próbavizsgára, amely minden reggel 9 órakor kezdődik és két órán át tart. A felmérést ötvenhét központban végzik, és azokból az iskolákból, ahol csak két-három nyolcadikos tanul, a diákokat iskolabusszal szállítják a vizsgaközpontokba. Ez az eljárás érinti a nagypatakiakat, akik Kökösben próbavizsgáznak, a szárazpataki és kővári diákokat, akik Kézdiszentlélekre mennek, a székelyszáldobosi nyolcadikosokat Bardocra szállítják, a papolci és tamásfalvi tanulók Zabolán írják meg a felmérőket, Bodzavidéken pedig több faluból is Bodzafordulóra utaznak vizsgázni a diákok. Az árapataki Romulus Cioflec Általános Iskolában fogadják az előpataki nyolcadikosokat is, ehhez hasonlóan Csernátonban is csak egy felmérőközpont működik, az alsócsernátoni Végh Antal Általános Iskolában, itt próbavizsgáznak a felsőcsernátoni Bod Péter Általános Iskola nyolcadikosai is.

Lapunk érdeklődésére Kiss Imre megyei főtanfelügyelő elmondta, ez a harmadik esztendő, amikor a magyar diákok megkülönböztetett tételsort kapnak a román nyelv és irodalom záróvizsgán, ez a próbafelmérőn is így történik, ahol a körülmények is azonosak a nyári vizsgáéval, ezért utaztatják az említett települések kis létszámú nyolcadikosait a vizsgaközpontokba. Az eredményekről tájékoztatják a diákokat és a szülőket, osztály- és iskolaszinten elemzik a tanulók teljesítményét és egyénenként megbeszélik a hiányosságokat. A jegyeket csak a tanulók és a szülők írásbeli kérésére írják be a naplóba.