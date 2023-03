Pályázatokkal az iskolai lemorzsolódás ellen

A nyertes tanintézmények közül öt iskolában már megvásárolták a pályázatban feltüntetett digitális eszközöket, és a meleg ebédet is biztosítják a célcsoport számára, tizenegy tanodában az eszközbeszerzés mellett különböző képzéseken is részt vettek a pedagógusok. A főtanfelügyelő-helyettes elmondta, a program az V–VIII. osztályosokat érinti, elsősorban azokat a diákokat, akik a korai iskolaelhagyás tekintetében a kockázati kategóriába tartoznak, de az iskolák dönthettek arról a pályázat megfogalmazásakor, hogy biztosítanak-e meleg ebédet minden gimnáziumi tanulónak vagy csak azoknak a diákoknak, akik a délutáni felzárkóztató tevékenységeken, illetve a nyolcadikosok esetében a felkészítő órákon vesznek részt. Az iskolák saját igényeik szerint fogalmazták meg a pályázatban, hogy milyen programok révén kívánják elérni a diákok iskolában tartását, hogyan teszik vonzóvá az iskolát, sokféle tervezett tevékenység el is kezdődött, de a kis iskolák nehézségekbe is ütköznek, mivel nincs kellő kapacitásuk a pályázati adminisztráció elvégzésére – szögezte le a főtanfelügyelő-helyettes.

A szóban forgó pályázatok lebonyolításához eddig a teljes összeg 17,4 százalékát használták fel. Az iskolaelhagyás csökkentését célzó pályázaton a tizenhét háromszéki iskola (tizenöt vidéki és két városi) összesen közel 2,5 millió eurót nyert, három iskola 70 000 és 91 000 euró közötti összeget, kilenc tanintézmény 140 000 és 182 000 euró között. Öt iskola esett a legfelsőbb finanszírozási kategó­riába, itt a támogatás az intézményenkénti maximális 198 000 euró.

Ha az elköltött pénznek nem látszik a gyakorlati hozadéka, az érintett iskolákban nem mozdul el jó irányba a diákok iskolában tartása, akkor minden hiába volt – mondta korábban Kiss Imre. Jelenleg ellenben azt tapasztalja, a legtöbb iskola komolyan veszi vállalásait és hisz abban, hogy azok a lépések, amelyeket azért tesznek, hogy a diákok jól érezzék magukat, éppen olyan fontosak, mint a tanulást segítő programok.