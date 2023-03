Lapunk megkeresésére Szilvási Melinda óvodavezető elmondta, egyre több az olyan gyermek, aki speciális igényű nevelési kategó­riába sorolható, számukra ez különös kihívás, mert a pedagógusokat nem erre képezték ki. Ezért kell felkészülniük az ilyen jellegű feladatok megoldására, és emiatt vettek részt egy uniós pályázaton, ahol a partnereik ilyen irányú tapasztalataiból tanulhatnak. Ha egy csoportban egyetlen gyermek is van, aki nem tud úgy alkalmazkodni az elvárásokhoz, mint a többiek, akkor a pedagógus dolga, hogy megoldja a helyzetet – mondta Szilvási Melinda. Az óvodavezető szerint azért fontos, hogy pályázzanak és a mások által jól bevált, ismert módszereket megismerjék, mert ez a kérdéskör nagyon összetett, és minél több irányból kapnak gyakorlati útmutatót, annál biztosabb, hogy jó úton haladnak.

Februárban egy bolognai képzésen vett részt Berde Enikő, Nagy Csilla Emília, Gajdó Tünde óvónő és Incze Mária Beáta, a Nicolae Colan Általános Iskola tanítónője, ahol az egyéni és a csoportos fejlesztési foglalkozásokon volt a hangsúly, az alternatív oktatás eredményeit emelték ki, és új ismereteket szereztek a fejlesztési prioritások kialakításáról – ismertette az óvodavezető. A csoportos megbeszélések, az egyéni és csapatmunka tevékenységei rávilágítottak arra: az oktatásnak, nevelésnek olyannak kell lennie, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodában, iskolában, és mivel a gyermekek sokfélék, olyan befogadó környezetet kell létesíteniük, ahol minden gyermeket meg tudnak szólítani, és az egyéni fejlesztés révén hatékonyabbá válik a nevelés, oktatás – hangsúlyozta Szilvási Melinda.

Az igazgató elmondta, jelenleg több figyelemzavaros, Down-szindrómás, motorikus problémákkal küzdő gyermek van, mint korábban, rájuk külön oda kell figyelni, ennek módját meg kell tanulni. A pedagógusnak nem könnyű, amikor a csoportban ilyen gyermek is van, és bár ezek nem súlyos esetek, de zavarják a mindennapi tevékenységeket, amit szakszerűen kell kezelni – mondotta. A Pinokkió Napközi Otthon tizenhárom csoportja kétszázhetven gyermeke között tizenkét speciális igényű óvodást tartanak nyilván, korábban alig volt egy-kettő, ezért is tartották fontosnak, hogy megtanuljanak olyan módszereket, amelyek megkönnyítik a pedagógus munkáját és a gyermeknek is jók. Ebben segíti az óvónőket a pszichológus és a logopédus, de mivel ezek a szakemberek több intézményben, óvodában, iskolában fejtik ki tevékenységüket, kevés idejük jut külön-külön egy-egy gyermekre – ismertette az óvodavezető.

Az Erasmus+ program második találkozója a májusi tapasztalatcsere lesz Krétán, a görögországi partnerek a projekt részeként később viszonozzák a sepsiszentgyörgyiek látogatását, októberben Spanyolországban tartanak képzést, amelyen a Pinokkió Napközi Otthon pedagógusainak egy csoportja is részt vesz.

Mivel egy Erasmus-pályázat megírása csapatmunka, Szilvási Melinda óvoda- és projektvezető fontosnak tartotta név szerint megemlíteni kollégáit, akiknek köszönhetően sikeresen pályáztak: Kozma Tünde, Cătălina San­da és Loredana Muntean.,