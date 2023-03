Harmadjára is nekilát a közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat (CNAIR), hogy versenytárgyalást hirdessen a Háromszéken is áthaladó, Brassót Bákóval összekötő A13-as autópálya megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére.

A társaság múlt pénteken jelezte, hogy az iratcsomót jóváhagyásra átküldte a közbeszerzésekért felelős országos hatósághoz, ha ez megtörténik, akkor a meghirdetés felkerülhet az elektronikus közbeszerzési rendszerbe.

Mint ismert, a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése megszakadt, miután az első közbeszerzés nyertese, a Search Corporation és a PrimaCons Group vállalatok tavaly visszaléptek a tervezéstől, az ezt követő második licitre pedig nem került jelentkező.

Az új kiírás szerint a majdani nyertesnek 24 hónap áll a rendelkezésére, hogy elvégezze a feladatot, összeállítsa a 176 kilométeres autópálya megvalósíthatósági tanulmányát. A társaság egyelőre nem tette közzé sem a szerződés értékét, sem azt, hogy az érdekeltek meddig nyújthatják be az ajánlataikat, ez csak a licit meghirdetésekor derül ki. Sajtóértesülések szerint a CNAIR magasabb összeget irányzott elő, mivel a Search Corporation és a PrimaCons Group vállalatok arra hivatkozva kérték a szerződés felbontását, hogy a források nem elegendőek.

Mint ismert, az A13-as autópálya tervezett nyomvonalát Háromszéken és Brassó megyében is ellenezték Illyefalva és Szászhermány (Vámoshídpuszta) köz­ségben. A helyiek traktoros felvonulással is tiltakoztak, illetve a fővárosban is volt megmozdulásuk. Azt kifogásolják, hogy a majdani gyorsforgalmi út a jelenlegi nyomvonal szerint túl közel húzódik a településekhez, illetve gazdaságilag is hátrányos a helyieknek (minőségi termőföldeket szabdal fel). A szerződésbontáskor, illetve az új közbeszerzés meghirdetésekor a CNAIR illetékesei ugyanakkor nem jelezték egyértelműen, hogy a nyomvonal megváltozna, csak annyit mondtak, hogy a megvalósíthatósági tanulmány készítőjének szem előtt kell tartania a helyiek kifogásait.