Szépül a Szent Mihály-hegyi templom

Ez év novemberében be kell fejeznie a kivitelezőnek a Szent Mihály-hegyi műemlék templom restaurálását. Kézdiszék legszebb és legértékesebb barokk temploma eredeti pompáját nyeri vissza.

A templom Kézdialmás és Lemhény között található, a két község katolikus lakosai közösen használják, így értelemszerűen a két település önkormányzata közösen pályázott a felújítására, de mivel Lemhény nagyobb lélekszámú, így az ottani községháza a projektvezető, a kézdialmási kisebb részben jelenik meg a pályázatban – magyarázta Molnár István, Kézdialmás községmenedzsere, aki korábban polgármesterként szorgalmazta a patinás hajlék felújítását.

„Amikor pályáztunk a felújításra, akkor a két köz­ség két százalékos önrésszel társult a projekthez, sajnos, ez az arány most már húszra hízott, ami 55–45 százalékos arányban oszlik a két település között. Másfél millió euróval indultunk, de a kivitelezést eredetileg megnyerő olaszországi cég nem dolgozott komolyan, nem fizethettünk nekik. Az a pénz elveszett, mintegy hetvenezer euróról van szó. És mivel önhibánkon kívül túlléptük a határidőket, büntetést is kapunk” – magyarázta Molnár István. Hozzátette: most jó ütemben haladnak a munkálatokkal.

„A falfestményeket a templomhajóban gyönyörűen helyreállították, dolgoznak a szentélyben, az oltár fölötti boltozaton. A templom kívülről elkészült, az esőcsatornák össze vannak kötve és a víz el van vezetve az épület környékéről. Vannak érdekességek is: amikor az Almás felőli, vagyis keleti részen ásták a vízelvezető árkot, egy ötször öt méteres területen csonttárat találtak, ötven-hatvan csontvázra becsülték a maradványok számát a szakemberek. Ezeket a korábban fellelt emberi maradványok mellé hantolták el, egy helyen nyugszanak. Találtak úgy is csontvázakat – kettőt egymás mellett – hogy egy részük a szentély falai alatt, másik részük meg az udvaron volt. Vagy temető volt korábban, vagy a templom területére temetkeztek” – részletezte a községmenedzser.

Korábban az is felmerült, hogy a szentély alatt lévő, a felújítás során feltárt kriptát láthatóan hagyják, speciális üveglapokkal fedjék le. „A tervezők végül úgy döntöttek, hogy ez nem jó ötlet, így fényképeket állítunk ki, melyeken meg lehet majd nézni a kriptát, de azt befalazzák. A kijavított kriptába került az összes csont, amit a templomon belül találtak, és le lesz zárva” – mondotta Molnár István.

Az egyelőre kérdéses, hogy mi történik a bástyákkal tagolt várfallal. „Ez még úgymond levegőben van, lehet, hogy csak megtakarítják, illetve megerősítik. Pénzszűkében vagyunk, mert a főoltár restaurálása rengetegbe kerül, nem állnak sorban a szakemberek. Szerencsére a magyar állam támogatása révén az orgonát sikerült megjavítani, a támogatásból jutott hangosító berendezés vásárlására is. A harang automatizálását Lemhény és Kézdialmás egyházközössége vállalta” – tette hozzá a községmenedzser, hozzáfűzve, hogy a háromfázisú villanyhálózatot, illetve Kézdialmás felől az aszfaltutat szintén a kis község valósította meg. „A lemhényiekre vár a vízvezetés, ezen kívül még mellékhelyiségeket kell építeni, parkolót kell kiképezni” – magyarázta a további teendőket.