Máltai lovaggá avatták Tischler Ferencet

Egyéves, többféle tevékenységet is felölelő próbaidőt és ellenőrzést követően a Máltai Lovagrend tagjává avatták a hónap elején a fővárosban Tischler Ferencet, aki közel három évtizede tevékenykedik a Máltai Szeretetszolgálat kötelé­kében, amelynek néhány éve országos ügyvezetője is. Vele együtt Háromszéken immár hat tagja van a lovagrendnek.

Tischler Ferenc, aki kezdetekben a szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezeténél tevékenykedett több éven át, lapunknak úgy fogalmazott, megtiszteltetés és elismerés számára, hogy a lovagrend tagjává választották. Elmondta, az ünnepi szentmisén fogadalmat tett egyebek mellett arra, hogy a jövőben is minden erejével, tudásával a szegények megsegítésén dolgozik. Jelezte, a következőkben is tagja és országos ügyvezetője marad a szeretetszolgálatnak, folytatja megkezdett munkáját.

„A diplomáciai feladatok mellett a lovagoknak fontos szerepük van a lehetőségek kutatásában és megteremtésében, hogy a szeretetszolgálat tagjai hatékonyabban, erőteljesebben segíthessenek a rászorulókon. Arra is fogadalmat tettem, hogy a lovagrend alkotmányát tiszteletben tartom, és annak megfelelően fogok élni” – mondta el érdeklődésünkre.

Megjegyezte ugyanakkor, az ünnepi misén elhangzott prédikációhoz kapcsolódóan önmagának is fogadalmat tett arra, hogy a jövőben a legrászorultabbakat szolgálja. Fontosnak tartja, hogy feltérképezzék azokat a közösségeket az országban, más térségekben és országokban is, „ahová valóban nem jut el senki, ahol sokkal nagyobb kihívás a segítségnyújtás”. Szeretné továbbá, ha azokhoz a betegekhez is eljutna a szervezet, akik nem tudnak hozzáférni az egészségügyi rendszerhez, annak szolgáltatásaihoz. „Ezt – a mozgássérültek támogatása mellett – prioritásként kezelem” – szögezte le. „Annak ellenére, hogy egyéni fogadalmat tettem, nem egyedül érkeztem a rendbe, hisz a szívemben mindenkit magammal vittem, aki az elmúlt harminc évben bármilyen formában segítette a munkámat” – fejtette ki Tischler Ferenc a lovagrendbe való felvétele kapcsán a közösségi médiában.