Bemutatják Ines Wurm-Fenkl Az igazi Kneipp című könyvének magyar kiadását Phleps (Máté) Enikő fordításában, majd a Kneipp-alkalmazásokról beszél Imelda nővér, aki szintén Németországban végzett Kneipp hidroterápiás szakképzést.

* Március 23-án, csütörtökön 18 órától a kézdivásárhelyi születésű Sántha Attila költő Ágtól ágig című verseskötetét mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

* Kézdivásárhelyen a Borudvar Pajta termében március 23-án, csütörtökön 18 órától bemutatják dr. Szőcs Géza Színjátszásunk hangja című kötetét.

Színház

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház március 23-án, csütörtökön 19 órától a TAM színháztermében Sarah Kane: Blasted (Szétbombázva) című előadását játssza. Rendező: Bobi Pricop.

REFLEX5. Március 24–28. között zajlik Sepsiszentgyörgyön a Ref­lex Nemzetközi Színházi Fesztivál idei első felvonása a következő előadásokkal: 24-én, pénteken 17.30-tól Sarah Kane: Blasted (Andrei Mureșanu Színház, rendező: Bobi Pricop); 24-én 20 órától romeo@julia.com (M Studio, rendező: Fren_Ák, Háromszék Táncstúdió,); 24-én 21.30-tól Jü-koncert; 25-én, szombaton 17 és 20 órától Stefan Kaegi: Uncanny Valley (Rimini Protokoll, rendező: Stefan Kaegi, kamaraterem); 25-én 19 órától A. P. Csehov: Ványa bácsi (Small Theatre of Vilnius, rendező: Tomi Janežič, Sepsi Aréna); 26-án, vasárnap 16 és 20 órától Sławomir Mrożek nyomán: A mészárszék (Witkacy Színház, Zakopane, rendező: Andrzej St. Dziuk, Háromszék Táncstúdió); 26-án 17 és 19 órától Stefan Kaegi: Uncanny Valley (Rimini Protokoll, rendező: Stefan Kaegi, kamaraterem). Honlap: reflexfest.ro.

ONLINE ELŐADÁS. A budapesti Madách Színház és a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet újabb online előadásra hívja az érdeklődőket. Ezúttal a Tercett – Móricz Zsigmond szerelmei film-szín-játékot lehet megnézni előzetes regisztráció alapján. Március 24-ig az mkk@mkk.ro e-mail-címen kell regisztrálni. A bejelentkezett személyek megkapják az egyedi megtekintési linket, amellyel március 27-én 19 órától egy 48 órás időablakban megtekinthetik az előadást.

Zene

KAMARAZENE-KONCERT. Rendkívüli kamarazene-koncertre kerül sor ma 19 órától Hommage Franz Schubert címmel Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban (Zeneház, Olt utca 6. szám). Fellép: Alina Nauncef, a Brassói Filharmónia első hegedűse (egyetemi oktató) és Anca Preda (zongora, egyetemi oktató). Műsoron Franz Schubert-művek. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 20 lej.

ÜVEGHANG AKADÉMIA BARÓTON. A baróti Üveghang Akadémia második előadására március 23-án 18 órakor kerül sor a városi művelődési házban. Ezúttal a közönség megismerheti a régizene sajátosságait. Meghívott előadó a Kájoni Consort régizene-együttes.

HÁZHOZ MEGY A ZENEDE. Március 23-án 11 órától Kovásznán a Művelődési Központ színpadán tart zenetörténeti előadást a Zenede csapata Poplegendák témával. Az előadást III–IV. osztálytól felfelé minden generációnak ajánlják. Belépő: 10 lej. Szervezett csoportok jelentkezését várják a 0762 674 516-os telefonszámon.

Kiállítás

Március 23-án, csütörtökön 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábas Ház Pincegalériájában megnyílik Nemes András Csaba szobrász és Vajna László K. festőművész Emberközelben című kiállítása. A tárlatot megnyitja Sántha Imre Géza művészettörténész.

Bábszínház

BÁBSZÍNHÁZ KÉZDIVÁSÁRHELYEN. A Vigadó Művelődési Ház nagytermében március 23-án, csütörtökön 10 és 12 órától a gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház előadja Tamás Gyopár Csihán király­úrfi című, székely népmese nyomán készült bábjátékát. A Gyergyószárhegyi Kulturális Központ produkciójára a jegyár 10 lej.

Előadás

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI PILLANATOK: EMIGRÁNSOK címmel tart előadást Matekovics János Zoltán ma 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Sugás Áruház 3. emeletén. Meghívottak Nemes Levente és Székely Szabó Zoltán színművészek.

Dr. Zacher Gábor Kézdivásárhelyen

Ismét Erdélybe látogat dr. Zacher Gábor toxikológus, egye­temi docens, Magyarország egyik legismertebb orvosa. Az Eventikum szervezésében Kézivásárhelyen ma 19 órá­tól a Vigadó Művelődési Ház nagytermében Mindennapi mérgeink címmel tart előadást, amelyben olyan hétköznapi, ám annál mérgezőbb jelenségekre fókuszál, mint a düh, a harag vagy a frusztráció. Telt ház van, a jegyek elkeltek.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 16.45-től Dumbó (magyarul beszélő), 17 órától Hamupipőke (románul beszélő), 18 órától Shazam! Az istenek haragja (román feliratos), 18.30-tól Hadik (román feliratos), 20.30-tól A Whitney Houston-film (magyarul beszélő), 20.45-től Aftersun (román feliratos).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Romulus Cioflec utcai 3-as Hygea (telefon: 0267 310 110) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma és csütörtökön Mikóújfaluban. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

ÁGAPRÍTÁS. A Tega Rt. felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy az ágaprítás, fanyesedék elszállítása 1 köbméterig ingyenes. Ebben az időszakban előfordulhat, hogy nem tudnak egyszerre elszállítani minden ágat, de azokat a következő hetekben a zöld hulladékkal egyszerre elviszik. A tavaszi, őszi időszakokon kívül ágaprítást lehet igényelni Sepsiszentgyörgy területén, amelynek ára 12 lej/m3 (feldolgozatlan anyag).

ELZÁRJÁK AZ IVÓVIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt Kovásznán ma 8–19 óráig nem lesz ivóvíz a Mihai Eminescu (páratlan házszámok), Andrei Șaguna, Kőfejtő, Mész, Cuza Vodă, Horea, Cloșca és Crișan, Malmok, Tavasz, Szövőgyár, Cserépgyár, Kőrös, Iustinian Teculescu, Fások, Zöld, Tölgyfa utcában. Nyomásproblémák léphetnek fel a Ștefan cel Mare, Barátság sétány, Testvériség, Szabadság, Fenyő, Aurel Vlaicu, Piliske, Dózsa György és Tímár utcában.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket ma 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.

PONTOSÍTÁS. Lapunk tegnapi számában a Mozgalmas tavasz a Pinokkió Napközi Otthonban című írásunkban a szóban lévő Erasmus+ pályázat lebonyolítói között említettük tévedésből Kovács Zsolt, Szász Zsuzsanna, Tóth-Bokor Orsolya, Apor Zsuzsanna és Nagy Andrea nevét, akik egy másik pályázatnak, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány diákokat támogató programja csapatának a tagjai. Az érintettektől és olvasóinktól elnézést kér a szerző. (fekete)

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

HELYI ADÓK. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala értesíti az adófizetőket, hogy a helyi adókat és illetékeket csütörtökön 9–13 óráig Szotyorban a faluháza épületében is ki lehet fizetni. A helyi adók és illetékek a ghiseul.ro honlapon is törleszthetők.

FOTÓKÖR KÉZDIVÁSÁRHE­LYEN. Március 23-án, csütörtökön 17 órától a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár pincéjébe várják mindazokat, akik szeretnék bővíteni fotózási ismereteiket. A fotókört Nagy Lajos nemzetközileg is elismert fotóművész vezeti. Téma: Március 15-i felvételek, ünnepi megjelenítések a fotográfiában. Jelentkezni folyamatosan lehet a helyszínen, a foglalkozás ingyenes.

ÁRAMSZÜNET. Bardocon és Székelyszáldoboson csütörtökön 10–14 óráig szünetel az áramszolgáltatás.