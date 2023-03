„Fáradtságom adom az esti árnynak, / Színeimet vissza a szivárványnak. / Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek, / Mosolygásom az őszi verőfénynek. / A holtom után ne keressetek, / Leszek sehol – és mindenütt leszek.”

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, anyatárs, rokon és ismerős, a magyarhermányi születésű

özv. BALÓ ANDRÁSNÉ

CSOG IRMA

életének 80., özvegységének 5. évében 2023. március

21-én visszaadta lelkét

teremtő Urának.

Drága halottunk földi

maradványait március

23-án, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra

a sepsiszentgyörgyi közös

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4328555

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az alsórákosi születésű sepsiszentgyörgyi

ZSIGMOND ERZSÉBET

(ZSÓKA)

életének 56. évében 2023. március 20-án hirtelen

elhunyt.

Temetése március 23-án

13 órakor lesz

az alsórákosi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1117976

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a nagykászoni születésű sepsiszentgyörgyi

id. VARGYAS JÓZSEF

életének 86. évében

2023. március 19-én

hirtelen elhunyt.

Temetése március 22-én

13 órakor lesz a közös

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4328536

Mély fájdalommal

tudatjuk, hogy

özv. MIKE MATILD

életének 92., özvegységének 8. évében 2023. március

21-én csendesen elhunyt.

Temetése március

23-án, csütörtökön 14 órakor lesz református szertartás szerint a zabolai

ravatalozóháztól.

A gyászoló család

1117978



Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk az almási id. LÉNÁRD ERZSÉBETRE halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

Szerettei

20835

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltuk. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, helyettünk angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi. Örök hiányát érezve, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

BACIU ERZSÉBETRE

halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott. Emléke

szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

4328533

„Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény. / De a lelkünk egy darabja utadon elkísér. / Veled vagyunk most is, s te velünk vagy, / Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.” Fájó szívvel emlékezünk a szárazajtai születésű NAGY LAJOSRA,

aki kilenc éve távozott szerettei köréből. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4328542