A háromszéki csapat a középszakaszban mindkét eddigi mérkőzését elvesztette, a múlt hétfőn kikapott a címvédő vendégeként (5–3), majd vasárnap hazai környezetben a Galaci CSM ellen maradt alul (5–1), így egyre távolabb kerül az elődöntőbe jutástól. Ezzel szemben a Jeff Paul irányította Csíkszereda mindkét meccsét megnyerte, a háromszéki együttesen kívül a Duna-parti alakulatot is legyőzte (6–3), ezáltal továbbra is a legfőbb esélyes a középszakasz megnyerésére. Pelle Torstensson legénysége a mai mérkőzésen kívül még kétszer játszik idegenben, március 25-én a Sapientia U23, majd március 28-án a Duna-parti együttes vendégeként, aztán április 2-án a zöld-fehér mezes egyetemista csapat ellen hazai közönség előtt zárja az alapszakaszt.

„Úgy gondolom, hogy fejben nem vagyunk a helyzet magaslatán, ezt pedig az eddigi két találkozón mutatott játékunk is alátámasztja. Legutóbb is elemi hibákat követtünk el, emberelőnyben három gólt kaptunk, aminek vereség lett a vége. Ha ma nem sikerül legyűrni a címvédőt, akkor a matematikai esélyünk is elszáll a legjobb négy közé jutásra. Igyekszünk magyarázatot találni az eddigi teljesítményünkre, mert a hátralévő mérkőzéseken javítani akarunk. A Sportklub kerete nagyon erős és a játékosok tapasztaltak, ha győzni akarunk, akkor hiba nélkül kell játszanunk. Ha nem sikerül elődöntőbe jutni, akkor az ötödik hely megszerzésére összpontosítunk” – mondta Kernászt Huba, a Háromszéki Ágyúsok alelnöke. (miska)