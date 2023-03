Hosszú kiszálláson van túl a Kézdivásárhelyi SE ifjúsági tekecsapata, amely az elmúlt hétvégén a Jászvásári CFR vendégeként gyűjtötte be legújabb bajnoki sikerét. A céhes városi kék-fehérek fáradtságot és lámpalázat – Lukács Ákos és Varga Bálint számára ez volt az első idegenbeli mérkőzés – legyőzve, igazi csapatjátékot bemutatva 2921–2688 arányban győzték le moldvai vendéglátóikat. Az együttesünktől származó információk szerint, az öt fiúból és egy lányból álló alakulatunk többre is képes lett volna a jászvásári mérkőzésen, de amiatt, hogy csak a találkozó előtt pasztázták a pályát, és ezért eléggé csúszott a golyó, csak a tudásuk, a megszokott teljesítményük kilencven százalékát nyújtották. A háromszékiek legközelebb április elején vívnak tétmeccset, amikor a pontvadászat rájátszásában lesznek érdekeltek. Érdekesség a KSE csikócsapatával kapcsolatosan, hogy Mihály Stefánia egyedüli lányként játszik a fiúk küzdelemsorozatában, helyét a kézdivásárhelyi alakulatban és a bajnokságban is munkájával, valamint eredményeivel érdemelte ki.

Eredmény: Jászvásári CFR–Kézdivásárhelyi SE 2688–2921 (1–7). Csapatunk: Kiss Flórián 491 ütött fa, Mihály Stefánia 483 fa, Lukács Ákos 479 fa, Varga Bálint 462 fa, Várdó Kristóf 491 fa, Lukács Attila 515 fa. (tif)