Elkészült a veszélyes fák leltára

Ezzel kapcsolatban Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta: a tömbházak körül levő fák karbantartása továbbra is a lakótársulások feladata marad, de ez is engedélyköteles beavatkozás, nem csupán a vágáshoz, hanem még a lombkorona megigazításához is engedélyt kell kérni a városgazdálkodási igazgatóságtól és a környezetvédelmi hivataltól. (demeter)