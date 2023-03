♦ Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében ma 18 órától a kézdivásárhelyi születésű Sántha Attila költő Ágtól ágig című verseskötetét mutatják be. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

Zene

HÁZHOZ MEGY A ZENEDE KOVÁSZNÁN. Ma 11 órától Kovásznán a Művelődési Központ színpadán tart zenetörténeti előadást a Zenede csapata Poplegendák témával. Az előadást III–IV. osztálytól felfelé minden generációnak ajánlják. Belépő: 10 lej. Szervezett csoportok jelentkezését a 0762 674 516-os telefonszámon várják.

ÜVEGHANG AKADÉMIA BA­RÓTON. A baróti Üveghang Akadémia második előadására ma 18 órakor kerül sor a városi művelődési házban. A közönség megismerheti a régizene sajátosságait. Meghívott előadó a Kájoni Consort régizene-együttes.

JÁNOS-PASSIÓ SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Kónya Ádám Művelődési Ház és a Romániai Szász Evangélikus Egyház Brassói Egyházközsége szervezésében egyházzenei koncertre kerül sor április 2-án, virágvasárnap 19.30 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban. A vallási ünnepek zenés kíséretének hagyományát követve a Capella Coronensis együttes, a brassói Fekete-templom Bach Kórusa és komolyzenei szólisták Steffen Schlandt vezényletével Johann Sebastian Bach egyik legismertebb művét, a János-passiót hozzák el a közönségnek. Szólisták: Gebe-Fügi Renáta (szoprán), Mihaela Ișpan (brácsa), Dan Macavei (basszus, Pilátus), Nicolae Simonov (evangélista), Rusinyak Dmitrij (Jézus). Jegyek az eventim.ro oldalon 40, a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) 40 és kedvezményesen 20 lejért kaphatók.

Színház

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház ma 19 órától a TAM színháztermében Sarah Kane: Blasted (Szétbombázva) című előadását játssza. Rendező: Bobi Pricop.

REFLEX5. Március 24–28. között zajlik Sepsiszentgyörgyön a Reflex Nemzetközi Színházi Fesztivál idei első felvonása a következő előadásokkal: 24-én, pénteken 17.30-tól Sarah Kane: Blasted (Andrei Mureșanu Színház, rendező: Bobi Pricop); 24-én 20 órától romeo@julia.com (M Studio, rendező: Fren_Ák, Háromszék Táncstúdió); 24-én 21 órától Jü-koncert; 25-én, szombaton 17 és 20 órától Stefan Kaegi: Uncanny Valley (Rimini Protokoll, rendező: Stefan Kaegi, kamaraterem); 25-én 19 órától A. P. Csehov: Ványa bácsi (Small Theatre of Vilnius, rendező: Tomi Janežič, Sepsi Aréna); 26-án, vasárnap 16 és 20 órától Sławomir Mrożek nyomán: A mészárszék (Witkacy Színház, Zakopane, rendező: Andrzej St. Dziuk, Háromszék Tánc­stúdió); 26-án 17 és 19 órától Stefan Kaegi: Uncanny Valley (Rimini Protokoll, rendező: Stefan Kaegi, kamaraterem). A berlini Rimini Protokoll Uncanny Valley és a Vilniusi Kis Színház Ványa bácsi előadására, valamint a Jü-koncertre még kaphatók jegyek a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában és a biletmaster.ro honlapon. Honlap: reflexfest.ro.

REFLEX NIGHTLIFE. Amint már megszokhatta a Reflex fesztiválok közönsége, minden nap éjszakába nyúló partival ér véget, melyek helyszíne idén a Tamási Áron Színház előcsarnoka lesz. Pénteken 23 órától, a Jü koncertje után Kusztos Attila sepsiszentgyörgyi képzőművész és grafikus (FLaCLoSSLeSS) zenéjére táncolhatnak az érdeklődők, mely dzsessz, eklektikus hip-hop és egyéb válogatott műfajú fúziós zenék finom gyűjteménye. 25-én, szombaton az éjfélkor kezdődő Ványa bácsi-közönségtalálkozót követően a művészeti fesztiválokról már ismert Barna (Fazakas Barna) csíkszeredai képzőművész és dj fogja táncra perdíteni a bulizni vágyókat olyan sokszínű muzsikákkal, amilyenek a festményei is. Vasárnap nyugodtabb zenei vonal várja az érdeklődőket: Tengrila, azaz Forró Tamás sepsiszentgyörgyi kultúrkocsma-vezető és eseményszervező vinilválogatásából hallgathatnak ízelítőt.

REFLEX-KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓK. Idén is mindhárom meghívott színházi produkció kapcsán beszélgetésre kerül sor az alkotókkal. Az első közönségtalálkozót rendkívül késői időpontban, szombaton éjszaka 24 órától tartják Raluca Rădulescu teatrológus, újságíró, fordító vezetésével, a Litvániából érkező Ványa bácsi alkotói ugyanis már másnap reggel elutaznak.

Kiállítás

Ma 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábas Ház Pincegalériájában megnyílik Nemes András Csaba szobrász és Vajna László K. festőművész Emberközelben című kiállítása. A tárlatot megnyitja Sántha Imre Géza művészettörténész.

Bábszínház

BÁBSZÍNHÁZ KÉZDIVÁSÁRHELYEN. A Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 10 és 12 órától a gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház előadja Tamás Gyopár Csihán királyúrfi című, székely népmese nyomán készült bábjátékát. A Gyergyószárhegyi Kulturális Központ produkciójára a jegyár 10 lej.

Tánc

TÁNCHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Park vendéglőben március 24-én, pénteken 20 órától várják táncházba a zene- és tánckedvelőket.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 17 órától Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság (magyarul beszélő), 17 órától Dumbó (románul beszélő), 18.30-tól Családban marad (román feliratos francia filmdráma – a Francia Filmfesztivál keretében), 19 órától 65 (magyarul beszélő), 20.30-tól Hadik (román feliratos), 20.45-től Shazam! Az istenek haragja (román feliratos).

VIGADÓ MOZI. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében pénteken 19 órától a Hadik című magyar történelmi kalandfilmet vetítik. Jegyár: 10 lej.

MAGYAR FILMNAPOK BRASSÓBAN. Új magyar filmeket tekinthet meg a brassói közönség az Astra moziban március 24. és 26. között a bukaresti Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ szervezésében. A Brassói Magyar Filmnapok programjában szerepel az Erőss Zsolt hegymászóról és feleségéről szóló játékfilm, egy 70 éve letűnt téli olimpiai álom nyomában járó dokumentumfilm, egy életrajzi film a Brassóban született világhírű fotográfusról, egy történelmi kémdráma, és a kicsiknek is ajánlanak filmes élményt. A filmeket román felirattal az Astra moziban vetítik mindhárom napon 19 órától, a belépés ingyenes.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Mikóújfaluban, pénteken Málnáson és Málnásfürdőn. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

ÁRAMSZÜNET. Bardocon és Székelyszáldoboson ma 10–14 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

HELYI ADÓK. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala értesíti az adófizetőket, hogy a helyi adókat és illetékeket ma 9–13 óráig Szotyorban a faluháza épületében is ki lehet fizetni. A helyi adók és illetékek a ghiseul.ro honlapon is törleszthetők.

FOTÓKÖR KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Ma 17 órától a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár pincéjébe várják mindazokat, akik szeretnék bővíteni fotózási ismeretei­ket. A fotókört Nagy Lajos nemzetközileg is elismert fotóművész vezeti. Téma: Március 15-i felvételek, ünnepi megjelenítések a fotográfiában. Jelentkezni folyamatosan lehet a helyszínen, a foglalkozás ingyenes.

PARNASSZUS. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében március 25-én, szombaton 18 órától Rab Sándor történelemtanár tart vetített képes előadást az 1848 előtti reformkorról. Várnak minden érdeklődőt.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Romulus Cioflec utcai 3-as Hygea (telefon: 0267 310 110) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár a szolgálatos.