Hatszoros bajnokhoz méltóan gálázott a Sepsi-SIC együttese, amely a női kosárlabda Nemzeti Liga negyeddöntőjének első mérkőzésén magabiztos és gördülékeny játékkal, esélyt sem adva a Marosvásárhelyi Sirius gárdájának 105–37 arányban diadalmaskodott a két csapat idénybeli negyedik összecsapásán. A Kézdivásárhelyi SE csapatának viszont nem volt könnyű dolga Konstancán, ahol az alapszakaszt a második helyen záró helyi MSK 84–54-re verte a céhes városiakat. Folytatás vasárnap, amikor is a megyeszékhelyi zöld-fehérek idegenben, a felső-háromszéki kék-fehérek viszont itthon lépnek pályára.

Simán hozták a kötelezőt a zöld-fehérek

A házigazda Sepsi-SIC egy könnyed 7–0-s rohammal indította a Marosvásárhelyi Sirius elleni párharcot, a vendégek pedig az 5. perc végén voltak először eredményesek, akkor is büntetőből (7–2). A sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek a folytatásban is magabiztosan irányították a küzdelmet, olyannyira, hogy támadásról támadásra nőtt a két csapat közti különbség. Az első negyed végére 27–9 volt az eredmény, a pihenő után pedig Zoran Mikes tanítványai továbbra sem dőltek hátra, és kihasználva határozott mezőnyfölényüket könnyed diadal felé meneteltek. A 17. percben Cave kosarával már 30 ponttal vezetett a címvédő, és a java még hátravolt (53–15).

A fordulás után sem lassítottak lányaink, akik a 27. percben már negyven, kevéssel később Gödri-Părău büntetőből szerzett kosaraival viszont ötven ponttal is vezettek (74–24). A székely derbi utolsó negyede 77–24-es állásról indult, s miután a győztes kiléte már ismert volt, csupán arra a kérdésre vártunk, kerestük a választ, hogy a Sepsi-SIC száz pont fölött zárja-e rájátszásbeli első mérkőzését. A 35. percre 90–33-ra alakult az eredmény, majd kisvártatva Ghizilă célzott pontosan távoltól, és máris 102–37 volt a szentgyörgyiek javára. A hajrában pályára léptek csapatunk azon játékosai is, akik rendszerint kevesebb játéklehetőséget kapnak, és velük a pályán a Sepsi-SIC 105–37 arányú sikerrel fejezte be a tegnap esti meccsét.

A nagyon egyoldalú találkozó legjobbja a dupla duplát elérő zöld-fehér mezes Cave lett, miután 22 ponttal és 13 lepattanóval vette ki részét a bajnokcsapat diadalából. Csapattársai közül Hrisztova és Jones is 21–21 pontot tett a közösbe, míg a szerényebb játékerőt képviselő marosvásárhelyiektől Cooper 16 egységet dobált össze.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, negyeddöntő – 1. mérkőzés: Sepsi-SIC–Marosvásárhelyi Sirius 105–37 (27–9, 26–6, 24–9, 28–13) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 600 néző. Vezette: Ștefan Atomulese, Andrei Răileanu, Szőcs Janka. Sepsi-SIC: Gereben 11/9, Ghizilă 11/9, Cave 22, Gödri-Părău 6, Hrisztova 21–Mikes, Mititelu 10/3, Jones 21/9, Orbán, Cătinean 3, Pop, Toma. Edző: Zoran Mikes. Marosvásárhely: Hammett 11/9, Cooper 16, Podunavac 2, Lipovan 6, Sólyom–Feiseș, Oancea, Moga, Horobets 2, Cicovan, Ignatchenko. Edző: Carmin Artemie Popa.

Küzdöttek, de ez nem volt elég a győzelemhez

A megszokottól eltérően nem a városi sportcsarnokban, hanem a Tomis Sportbázishoz tartozó sportteremben rendezték meg a Konstancai MSK és a Kézdivásárhelyi SE közti negyeddöntős párharc első mérkőzését. Ez a házigazdákat egyáltalán nem zavarta meg, sokkal inkább a céhes városi lányokat, akik Hawks duplájával és Corda két hármasával mindössze 8 pontot jegyeztek az első negyedben. A túloldalon viszont Hayes nagyon elemében volt, hiszen egymaga összesen 10 egységet termelt az alapszakaszt a második helyen záró tengerpartiaknak (26–8). A második szakaszt Podar triplája nyitotta meg, amit Manea és Croitoru is megtoldott egy-egy kosárral és a 13. percben 24 pontos volt a kék-fehérek hátránya. Ljubomir Kolarević tanítványai azonban nem adták fel a harcot és miután rendezték a soraikat, kiegyenlítették valamelyest a mérkőzést. Corda, Biszak, Hawks és Wilson felváltva pontoztak, és a nagyszünetre a hazaiak előnye két ponttal csökkent (43–27).

A térfélcsere után ismét rákapcsolt a Konstanca, lányaink nem tudtak velük lépést tartani, és így újra nőni kezdett a két csapat közti különbség, Tatiana Gallova lányai a 29. percben már 30 ponttal vezettek. A találkozó utolsó negyedében állandósulni látszott a két csapat közti 30 pontos különbség, a házigazdák pedig esélyt sem adva a mieinknek 84–54-re győzedelmeskedtek. Vigasz lehet a kézdivásárhelyieknek, hogy a második negyed után az utolsót is meg tudták nyerni, de ezen a meccsen sokkal több kellett volna a diadalhoz.

A szerda délutáni találkozó legeredményesebb játékosát az MSK adta, ugyanis Hayes 21 ponttal zárta mérkőzést, a KSE-től a 17 egységet szóró Corda mellett a 10–10 pontig jutó Hawks és Mitrović jeleskedett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, negyeddöntő – 1. mérkőzés: Konstancai MSK–Kézdivásárhelyi SE 84–54 (26–8, 17–19, 27–12, 14–15) Konstanca, Tomis Sportterem. Közel 45 néző. Vezette: Andrei Badila, Cristina Anutei, Alexandru Stamate. Konstanca: Dzombeta 4, B. Fota 9/3, Hayes 21, Podar 11/9, Tobin 4–Petrof, Manea 3, D. Fota, Ardelean 13/3, Cucu 6, Croitoru 7, Vitulova 6. Edző: Tatiana Gallova. KSE: Hawks 10/3, Corda 17/9, Mitrović 10/6, Domokos, Biszak 9–Lénárt, Kozman 2, Wilson 6, Bara-Németh. Edző: Ljubomir Kolarević.

A további eredmények: Brassói Olimpia–Bukaresti Rapid 61–68, Aradi FCC–Kolozsvári U 90–55.