Mélyrepülés

Egy hétfőn a szenátus által elfogadott törvénytervezet szerint halálos balesetet okozó autóvezető „csak” öt évvel a büntetés letöltése után sofőrvizsgázhat; ezt a javaslatot a képviselőháznak is el kell fogadnia. Mire elég e jogszabály, sok vagy kevés? Hát, nem túlságosan sok. Halálos baleset esetén várható változás, ám többre, sokkal többre lenne szükség. Hiszen ha e jogszabály életbe is lép – melynek értelmében az a személy, akit az áldozat halálát okozó közlekedési szabálysértés miatt elítéltek, csak a büntetés letöltésétől számított öt év elteltével teheti le újból a járművezetői vizsgát –, sovány vigaszt jelent mind az áldozat, mind hozzátartozó számára. De a társadalom autós, illetve gyalogos rétege – milliókról beszélünk! – sem örvendezhet, hogy most aztán lényeges változások előtt állunk. Az áldozatokról, családtagjaikról nem is beszélve. Ők egyáltalán nem lesznek boldogabbak attól, hogy az, aki szerettük halálát okozta, öt évig nem ülhet volán mögé. Mi történik azokkal, akik súlyos sérüléseket szenvednek, mozgáskorlátozottakká válnak önhibájukon kívül? És – más irányból közelítve e kérdéskörhöz – mikor lehetünk abban is bizonyosak, hogy a baleseteket követően minden esetben igazságos ítélet születik, a törvény előtt nem lesznek egyenlők és egyenlőbbek? Mikor lehetünk bizonyosak abban, hogy egyetlen helybéli rendőr sem megvezethető és befolyásolható, hogy egyetlen balesetet okozó, ittas, jogosítvány nélküli gyorshajtót sem mentesítenek a felelősség alól?

Robert Cazanciuc szociáldemokrata szenátor a mostani kezdeményezésről azt írta, hogy a 106 honatyából 105 támogatta a javaslatot. „Tízszeresére nő a járművezetéstől való eltiltás időtartama azok számára, akik ittasan, kábítószer hatása alatt vagy jogosítvány nélkül ülnek volán mögé és embereket ölnek meg az utakon” – állítja a politikus, miközben emlékeztet, hogy Románia továbbra is élen jár Európában a halálos közúti balesetek tekintetében. Éppen ezért soványka e módosítás, szenátor úr! Miért kell megvárni, hogy újabb tragikus balesetekre kerüljön sor, miért nem próbálnak jobban összpontosítani a megelőzésre?

A számok, a baleseti statisztikák ugyanis változatlanul siralmasak. Egy közelmúltban kiadott rendőrségi összesítés szerint Romániában ugyan nyolc százalékkal kevesebben haltak meg tavaly közúti balesetben, mint 2021-ben, mégis továbbra is sereghajtók vagyunk az Európai Unióban. Ugyanis lakosságarányosan nálunk halnak meg a legtöbben közúti balesetben, az egymillió lakosra jutó romániai áldozatok száma (86) szinte duplája az uniós átlagnak (46). A 2022-es mérleg pontosabban a következőt jelenti: tavaly az országban 4711 súlyos közlekedési baleset történt, amelyekben 1634-en vesztették életüket és 3685-en súlyosan megsérültek. Az elmúlt esztendő ilyen körülmények között bizonyult az utóbbi évtized „legjobb évének” közlekedésbiztonság szempontjából. Aggasztó, hogy Háromszéken emelkedett az ittasan vezetők száma, szinte nincs olyan hétvége, hogy valahol egy részeg, jogosítvány nélküli duhaj ne okozzon balesetet. Tavaly a közlekedésrendészek 142 ittas autóvezetőt bírságoltak meg, huszonkettővel többet, mint 2021-ben, továbbá, 87 ittas és 17 kábítószerek hatása alatt álló személy ellen büntetőeljárást indítottak.

Mire várunk? Minden eszközzel meg kellene állítani ezt a mélyrepülést, a vétlenek elleni támadást, lépni, szigorítani kellene. Ellenkező esetben csak fokozódik a fájdalom és emelkedik az áldozatok száma, és ez kinek jó?...

Borítókép: Súlyos közlekedési baleset. Fotó: Román Rendőrség