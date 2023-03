Az évek óta használaton kívül álló faépület lebontása immár az omlásveszély miatt is halaszthatatlanná vált, így a tulajdonosok, a környékbeli közbirtokosságok megbízták a nagybaconi közbirtokosságot, hogy végezze el a munkát.

A fürdőtelepet egyébként egy ideje – amolyan szóbeli megbízás alapján – a nagybaconi közbirtokosság igyekszik karbantartani – tudtuk meg Bocskor László elnöktől. Igaz, ez olyan kisebb karbantartási munkákról szólt, mint a telep kaszálása, a borvízmedence tisztítása, a deszkanapozó, illetve a telepen található források felújítása. Bocskor László szerint hamarosan a hivatalos megbízást is megkapja a nagybaconi közbirtokosság, hogy igazi gondnoka legyen a fürdőtelepnek, sőt, a tulajdonosok anyagiakat is áldoznak arra, hogy ha nem is hivatalosan bejegyzett strandként, de használni lehessen a gyógyvizeket. A tervek szerint vízálló burkolatot kap majd a borvízmedencét körülvevő napozó felület, rendezik a lebontott épület helyét, az onnan kikerült törmeléket, és a borvízcsorgóra is ráférne egy tisztítás, felújítás.

A hétvégi akció során a villatulajdonosok a fürdőtelep környékét, illetve az oda vezető út egy szakaszát tisztították meg a műanyag és egyéb szeméttől. A szemeteskukák egy részét megfelelő deszkaépítmény védi attól, hogy a kutyák, illetve fel-feltűnő vadak a tartalmukat széthordják, ám még mindig van olyan műanyag konténer, amely nem fér be az építménybe.