Színház

REFLEX5. Március 24–28. között zajlik Sepsiszentgyörgyön a Reflex Nemzetközi Színházi Fesztivál idei első felvonása a következő előadásokkal: ma 17.30-tól Sarah Kane: Blasted (Andrei Mureșanu Színház, rendező: Bobi Pricop); ma 20 órától romeo@julia.com (M Studio, rendező: Fren_Ák, Háromszék Táncstúdió,); ma 21.30 órától Jü-koncert; 25-én, szombaton 17 és 20 órától Stefan Kaegi: Uncanny Valley (Rimini Protokoll, rendező: Stefan Kaegi, kamaraterem); 25-én 19 órától A. P. Csehov: Ványa bácsi (Small Theatre of Vilnius, rendező: Tomi Janežič, Sepsi Aréna); 26-án, vasárnap 16 és 20 órától Sławomir Mrożek nyomán: A mészárszék (Witkacy Színház, Zakopane, rendező: Andrzej St. Dziuk, Háromszék Táncstúdió); 26-án 17 és 19 órától Stefan Kaegi: Uncanny Valley (Rimini Protokoll, rendező: Stefan Kaegi, kamaraterem). A berlini Rimini Protokoll Uncanny Valley és a Vilniusi Kis Színház Ványa bácsi előadására, valamint a Jü-koncertre még kaphatók jegyek a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában és a biletmaster.ro honlapon.

Honlap: reflexfest.ro.

REFLEX NIGHTLIFE. Amint már megszokhatta a Reflex fesztiválok közönsége, minden nap éjszakába nyúló partival ér véget, melyek helyszíne idén a Tamási Áron Színház előcsarnoka. Ma 23 órától, a Jü-koncert után Kusztos Attila sepsiszentgyörgyi képzőművész és grafikus (FLaCLoSSLeSS) zenéjére táncolhatnak az érdeklődők, mely dzsessz, eklektikus hip-hop és egyéb válogatott műfajú fúziós zenék finom gyűjteménye. 25-én, szombaton az éjfélkor kezdődő Ványa bácsi-közönségtalálkozót követően a művészeti fesztiválokról már ismert Barna (Fazakas Barna) csíkszeredai képzőművész és dj fogja táncra perdíteni a bulizni vágyókat olyan sokszínű muzsikákkal, amilyenek a festményei is. Vasárnap nyugodtabb zenei vonal várja az érdeklődőket: Tengrila, azaz Forró Tamás sepsiszentgyörgyi kultúrkocsma-vezető és eseményszervező vinilválogatásából hallgathatnak ízelítőt.

REFLEX-KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓK. Idén is mindhárom meghívott színházi produkció kapcsán beszélgetésre kerül sor az alkotókkal. Az első közönségtalálkozót rendkívül késői időpontban, szombaton éjszaka 24 órától tartják Raluca Rădulescu teatrológus, újságíró, fordító vezetésével, a Litvániából érkező Ványa bácsi alkotói ugyanis már másnap reggel elutaznak.

Kiállítás

JEAN LEAUA FESTÉSZETI KIÁLLÍTÁSA. Az Árkosi Kulturális Központ és a Romániai Képzőművészek Szövetségének sepsiszentgyörgyi fiókja szervezésében ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 6. szám alatt megnyílik Jean Leaua festőművész kiállítása. Ének- és gitárkoncerttel közreműködik a Corina és Nica duó.

BAGYINSZKI ZOLTÁN FOTÓMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA. Március 29-én, szerdán 18 órakor a kovásznai Kádár László Képtárban megnyitják Bagyinszki Zoltán gyulai fotográfus Szecesszió – Válogatás a magyar építőművészeti értékeinkből című fotókiállítását. Megnyitóbeszédet mond Nagy Lajos többszörösen díjazott fotóművész. Közreműködik a Kőrösi Csoma Sándor Líceum Tiszta Szív Vegyes Kara (karvezető: Gyerő Katalin).

Tánc

TÁNCHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Park vendéglőben ma 20 órától várják táncházba a zene- és tánckedvelőket.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 17 órától Pán Péter (románul beszélő) és 17.15-től magyarul beszélő, 18.30-tól A szakszervezeti elnök (román felirattal, a Francia Filmvesztivál részeként), 18.45-től A Hangya és a Darázs: Kvantumánia (magyarul beszélő), 20.45.től Északnak (román felirattal), 21 órától 65 (román felirattal); szombaton: 11 órától Pán Péter (magyarul beszélő), 11.15-től Hamupipőke (románul beszélő), 15.15-től Avatar 2. – A víz útja (román felirattal) és 17 órától magyarul beszélő, 15.30-tól 101 dalmát kiskutya, 18.30-tól A tinédzser (román felirattal), 20.30-tól A Whitney Houston-film (magyarul beszélő), 20.45-től Hadik (román fel­iratos); vasárnap: 11 órától Hamupipőke (magyarul be­szélő), 11.15-től Pán Péter (románul beszélő), 15.30-tól 101 dalmát kiskutya, 16 órától Shazam! Az istenek haragja (román feliratos), 16.30-tól Hadik (román feliratos), 18.30-tól A tölgy (román fel­iratos, a Francia Filmfesztivál részeként), 18.45-től Ahol a folyami rákok énekelnek (magyarul beszélő), 20 órától John Wick: 4. felvonás (román feliratos), 20.45-től Fortune hadművelet: A nagy átverés (magyarul beszélő).

VIGADÓ MOZI. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 19 órától a Hadik című magyar történelmi kalandfilmet vetítik. Jegyár: 10 lej.

Adománygyűjtés

A Magyar Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezetének háromszéki fiókszervezete adománygyűjtést szervez pénteken 15–18 és szombaton 9–14 óráig Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen a Bertis üzletekben. Az adományokat nehéz körülmények között élő többgyermekes családoknak, kisnyugdíjasoknak, szellemi és testi fogyatékosoknak juttatják el a közelgő húsvét alkalmával. A szervezet bővíteni szeretné adatbázisát, ezért amennyiben ismernek környezetükben olyan családot, személyt, amely/aki különösen nehéz körülmények között él, jelezzék a képviselőknek a helyszínen.

Tortoma Önképzőkör

Március 28-án, kedden 19 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében Generációk (h)arca – Górcső alatt a görgető generáció címmel dr. Gergely Orsolya szociológus, a Sapientia Tudományegyetem adjunktusa (Csíkszereda) tart vetített képes előadást. Kérik a részt venni szándékozókat, hogy vigyék magukkal okostelefonjukat.Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Hitviág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Ma 19 órától házasoknak szóló program lesz a hittanteremben: egy házasságról szóló filmet néznek meg, majd beszélgetnek a témáról. Lehet menni egyedül is, párban is. Szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén a szentmisék vasárnapi rend szerint zajlanak: 8, 10, 12, valamint 18 órától. Vasárnap a hónap utolsó vasárnapja, az esti mise 18 órától latinul lesz.

CSALÁDPASZTORÁCIÓS KÉPZÉS. A Gyulafehérvári Főegyházmegye házaspárjait hívja a Családpasztorációs Központ szemléletformáló és gyakorlati alapképzésre, amely három fontos témát és sok gyakorlati tudnivalót ölel fel. A képzés négymodulos, a részvétel az Erasmus programnak köszönhetően ingyenes. A jelentkezőket március 31-ig várják, érdeklődni hétköznapokon 10–15 óráig lehet Török Bernadett irodavezetőnél a 0734 888 418-as telefonon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Csíki utcai 231-es Dona gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0372 407 231). Szombaton és vasárnap napközben a Sepsi Value Centre-ben és a Kauflandban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Rich­ter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig (vasárnap zárva) a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 360 015) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Gyermekfogászati ügyeletet a hét minden napján a Lázár Mihály utca 3. szám alatti Sepsi Centrum Dentalnál tartanak (telefon: 0740 092 561).

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Málnáson és Málnásfürdőn, hétfőn Sepsibodokon. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

PARNASSZUS. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében március 25-én, szombaton 18 órától Rab Sándor történelemtanár tart vetítettképes előadást az 1848 előtti reformkorról. Várnak minden érdeklődőt.