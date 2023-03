Mindkét háromszéki csapat hazai környezetben fejezi be a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság alapszakaszát. A 18., utolsó fordulóban a Sepsi OSK II. ma 15 órától a Székelyudvarhelyi FC ellen játszik a szemerjai stadionban, míg a Kézdivásárhelyi SE szombaton 15 órától a Păulești együttesét fogadja a Sinkovits Stadionban.

A tavaszi idényben a sepsiszentgyörgyi és a kézdivásárhelyi csapat is mindkét mérkőzését elvesztette, így az utolsó forduló eredményétől függetlenül jövő héttől a piros-fehérek és a kék-fehérek is az alsóházi rájátszásban küzdenek a kiesés ellen. Az előző hét végén a megyeszékhelyi és a céhes városi együttes is idegenben maradt alul, előbbi a listavezető Blejoi (6–1), míg utóbbi a táblázatban harmadik Brassói SR vendégeként (3–0), mindkettőnek a kilencedik veresége volt az idényben.

A sepsiszentgyörgyi alakulat az októberi odavágóban egyértelmű vereséget szenvedett a Székelyudvarhelyi FC vendégeként (7–1), a kézdivásárhelyi csapat pedig diadalmaskodott a Păulești otthonában (2–1). A nyolcadik helyen álló piros-fehér mezesek hazai környezetben eddig kétszer győztek, kétszer döntetlent játszottak és négyszer kikaptak, míg a táblázatban kilencedik felső-háromszéki együttes hazai közönség előtt kétszer nyert és hatszor alulmaradt.

A Sepsi OSK II. és a Kézdivásárhelyi SE is nehéz mérkőzésre számíthat az alapszakasz utolsó körében, viszont győzelmi kényszerben játszanak, hiszen Valentin Suciu és Gazda József együttesének is szüksége van a pontokra, figyelembe véve az alsóházi rájátszásban rájuk váró harcot. A playoutban az 5–10. helyezettek vesznek részt, amelyek kétszer csapnak össze egymással. Mindegyik csoportból az utolsó kettő, valamint a leggyengébb pontszámmal rendelkező negyedik helyezett kiesik.

A 18. forduló programja (15 óra): * ma: Sepsi OSK II.–Székelyudvarhelyi FC * szombat: Zernesti Olimpic–Blejoi, Brassói Kids Tâmpa–Barcarozsnyói Olimpic, Plopeni–Brassói SR, Kézdivásárhelyi SE–Păulești. (miska)