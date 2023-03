s jöttek a társak. Sebünk a világ.

A színész, a vadász, a bokszoló, a zenész,

Öcsi, Bejer, Sanyi, Jellasics.

Jöttek a lányok és el is hagytak.

Ki Bécsbe távozott, de Róla most nem,

ez a halottak könyve. Ki a másik világba,

hogy kísértsen azóta is ama zöld,

tengerzöld, tengermély szempár

ne hagyjon magamra egyetlen

életfogytiglani pillanatra sem,

emlékezzen és emlékeztessen arra a másik,

csak általa ismert, csak benne élő önmagamra.

És jött Kati, lehet, őt is Viola küldte,

egyetlen, utolsó ajándékaként,

s ő velem maradt. Jöttek a lányok,

Boglár és Zsófia, nevettek, kinevettek,

elűzték démonaim, miközben

Irgum-Burgum Benedekről meséltem nekik,

és Moha bácsiról, a törpéről, Tóbiásról

és Kelemenről, a két kelekótya kiskakasról.

És zúgtak az évek, mint távoli dűlőúton

a teherautók. Nem volt megállás.

S a tengerparton, míg a napfelkeltét vártam,

szóltak távoli hajókürtök a ködből.

Hívtak, csábítottak, de én, beúszva ugyan

szirénhangjaik után, időben fordultam

vissza mindig. Tékozló duhaj voltam.

Erdélyi játékos. Ha a parti vérre megy,

miért az én vérem folyjék örökké,

amíg mások! Na jó, gondoltam nagyvonalúan.

Az a másik világ még várhat!

Kati ott állott a parton és várt,

teste íjként feszült meg, felaranylott,

és amire kiértem, hátam mögül, a tengerből

előbukkant a tomboló vérnarancs.

Egy időre száműzve másolat életemből

az örökösen kísértő, vicsorgó árnyakat.

Sejtettem, eme tengerparti napfelkelték

sem térhetnek vissza soha többé. Vacogtam.

A pörgettyű

Barátaim sorra tűntek ki a képből.

Forgatott minket egy pörgettyű,

forgatott egymás körül az őrület.

Nem volt megállás. A vadász

Németországba ment, a bokszoló

Szegedre, a színész Amerikába,

Jellasics Budapestre. Mentek élni!

Én ültem keletre néző asztalomnál,

Sepsiszentgyörgy közepén, a Gábor Áron téren,

a Mihai Viteazul-szobortól jobbra,

és írtam a Promenád köteteit.

Hol vagytok, ti régi játszótársak? –

kérdeztem később, jóval később,

s már nem kívántam senki szeretetét!

Úgyis jelen voltam barátaim emlékeiben.

Ők is az enyémben.

Már nem reméltem új fordulatot.

S végre már nem emlékezni akartam, hanem élni,

másolat életemben, ahogy lehet.

A regényeket befejeztem, lányaim felnőttek,

ránk esett a szabadság, s a tér nevét is

M. Viteazulra változtatták, ha már közepén

trónol a hős vajda. Erre gondolva most,

a jeges holdfényben ragyogó tisztáson

elbizonytalanodom. Talán másképp is

lehetett volna? De amire keresni kezdtem

a régi játszótársakat, sorra tűntek ki

a képből megint, de most végérvényesen!

Először Öcsi költözött át az elágazó

ösvények kertjébe, majd a vadász, Jellasics,

végül Sanyi. Ma is látom tekintetét,

A Nyolcvan huszár végén merevedik ki.

Igen, kiolthatatlan emberi tekintet.

Rám néz, rád, rájuk, harmincnyolc esztendeje,

Tekintete intenzíven mered ránk.

De ennek a következményeit sem tudom

végiggondolni, nesz kél, tétova zúgás.

És a tisztáson megjelenik egy tétova árny.

(Bogdán László Ott túl, nem messze, már egy másik világ volt… című kötetéből.

Artprinter Kiadó, Sepsiszentgyörgy)