Jó hozzáállással kezdte a visszavágót a Buducnost, nagy tempót diktált, és Armelle Attingré védéseire alapozva többször is egyenlített. A Magyar Kupa címvédője két találatnál többel nem tudott ellépni az első félidőben. Úgy tűnt, hogy döntetlennel mennek a szünetre a csapatok, de Klujber Katrin időn túli szabaddobása megpattant az egyik sáncoló játékos kezén és a hálóba hullott (14–13). A Ferencváros több lövést rontott, a montenegrói együttesnek viszont kevesebb kísérlete volt. A házigazdák a 42. percben vezettek először három találattal, ezzel eldöntötték a párharcot, ennek ellenére a vendégek a továbbiakban is küzdöttek, de egyre többet hibáztak. A legnagyobb különbség a legvégén alakult ki, így a magyar együttes magabiztosan jutott tovább.

„Nagyon speciális párharc volt minden szempontból. Nagyon speciális harcmodora van a montenegrói csapatnak, amihez nagyon komolyan kell tudni alkalmazkodni. Ez nem teszi lehetővé, hogy azt a játékot játsszuk, amit szeretnénk, ez leginkább támadásban volt érzékelhető” – nyilatkozta a meccs után Elek Gábor, a Ferencváros vezetőedzője. Hozzátette, védekezésben voltak nagyon jó periódusaik, ezek döntötték el mindkét mérkőzést. Hangsúlyozta: tudta, hogy most is nagyon meg fognak szenvedni a továbbjutásért, de a kilencgólos különbséget megnyugtatónak és magabiztosnak tartja. „Tudunk ennél jobban és nagyobb sebességgel is játszani, a Buducnost érdeme, hogy ezen a két mérkőzésen ez nem sikerült” – vélekedett a szakember.