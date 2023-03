A kilyéni kisiskolások így tanulják a Tavaszt

A kilyéni Mánya Béla Általános Iskola tanulóival a Ki a szabadba! című természetismereti foglalkozással kezdtük a hetet. Erre az alkalomra meghívtuk Rabocskai László nyugalmazott biológia szakos tanárt, aki a tudás csodálatos világába kalauzolt. Gyermekeinkkel elsődlegesen azokat a viselkedésmintákat sajátíttatjuk el, amelyek által megismerik településüket, és örökre megtanulnak felelősek lenni környezetükért.

A második napon számolási készségeinket bővítettük a logikai gondolkodás előtérbe helyezésével, létfenntartásunk alapelemét pallé­rozva; megtanult számtani ismereteinket kamatoztatjuk, hogy önállóan is megálljuk helyünket a Holnap megtervezésekor. Jövőképünket úgy alakítjuk, hogy másokat is érvényre juttassunk. Ezt a fajta jellemformálást ma is a családoknak és az iskolának kell vállalniuk!

A harmadik napon az összetartozást erősítő olvasmánnyal – Móra Ferenc: A kis bice-bóca című novellájával – az együttérzés mélységével s az adakozás feltétlenül hasznos és örömteli érzésével ismerkedtünk meg.

Nemzeti ünnepünkön – a helyi református templomkertben megszervezett ünnepségen – mi is tisztelegtünk az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt. A hét fénypontja az idén 200 éve született Petőfinek szentelt emléknap volt csütörtökön, amelyet a kilyéni kultúrotthonban tartottunk. Helyi vállalkozók – a Zoemia Kft. és a Demeter Kft. – támogatásával testvérekhez illő megbecsüléssel fogadtuk a sepsiszentgyörgyi Ady Endre Általános Iskola tanítóit és diákjait. Zenés-irodalmi összeállításainkkal arra a példaképre emlékeztünk, aki ember s magyar volt, s akinek remekművű költeményeiből nemzedékek egész sora tanulta meg, hogy milyen egy igaz férfiú jelleme.

Az ünnepi hét összefoglalásában az előző napok hozadékát értékeltük. Jellemformáló témakörünkhöz visszacsatolva: rá kell ébresztenem tanítványaimat arra, hogy megmaradásunk záloga az otthonunkhoz való ragaszkodás kinyilatkoztatása.

Jakab Anna tanító