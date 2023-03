Az elnökök munkáját a következő négy évben az újonnan megszavazott választmány segíti majd. Lemhényben Fejér László Ödön szenátor, az RMDSZ Kézdiszéki Szervezetének elnöke a szövetség kormányzati szerepvállalásának fontosságát hangsúlyozta, majd kiemelte: „Mind a két községnek olyan vezetői vannak, akik elkötelezetten fejlesztik a településeket, a közösség érdekeit helyezve előtérbe. Ebben segítségükre vagyunk mi is, hiszen azért dolgozunk, hogy közösségeink fejlődjenek.” Jénáki Csongor, Lemhény polgármestere beszámolt az elmúlt év fejlesztéseiről, majd megköszönte az eddigi munkát mind a közösségnek, mind az RMDSZ lemhényi szervezetének. Lukács Róbert, az RMDSZ Lemhény Községi Szervezetének újraválasztott elnöke beszédében elmondta: „Ha nem lenne kormányon az RMDSZ, ha nem számíthattunk volna a szenátor úr és a parlamenti képviselők segítségére, nem tudtunk volna ennyi újítást és fejlesztést végbevinni. Ez a közös munka eredménye. Dolgoztunk eddig is, s ezután is dolgozni fogunk településünk és közösségünk fejlődéséért.”

Bereckben Dimény Zoltán újraválasztott elnök a községi RMDSZ-szervezet megalakulását felidézve utalt a mostani célokra: „Az elmúlt években is sok energiát és időt fektettünk abba, hogy közösségünknek jobb és élhetőbb környezetet biztosítsunk. A következő év is a megvalósításé kell hogy legyen. Folyamatban van több pályázat is, és még sok a terv. Jó irányba haladunk.”

A mindkét tisztújításon jelen lévő Bodor László, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke a tisztújítás fontosságára hívta fel a figyelmet: „A tisztújítások remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy számot adjunk az eddigi munkánkról, hogy megválaszoljuk és megbeszéljük a kényesebb kérdéseket, valamint hogy megerősítsük az emberekben azt az érzést, hogy egy politikai közösséghez tartozunk. A közösségszervezés fontos tényező lesz a következő években, hiszen semmit nem ér a pénz, semmit nem ér az infrastruktúra, ha nincs, aki használja. Ezért kell fokozottan odafigyelnünk, hogy milyen hangulat uralkodik egy-egy közösségben.”

A közgyűléseken elfogadták a helyi szervezetek alapszabályzatát, valamint megválasztották az egyeztetőtanács, a fegyelmi és etikai bizottság tagjait.