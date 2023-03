Nyolcvan százalékkal több kérést nyújtottak be tavaly a megyei útlevélosztályhoz, mint egy évvel korábban – derült ki a közszolgálat éves beszámolójából. Az adatokat Ráduly István prefektus ismertette sajtóértekezletén, azzal magyarázva a megnövekedett forgalmat, hogy tavaly már sokkal szabadabban lehetett külföldre utazni, mint a korábbi két, járvány sújtotta évben. A prefektus ugyanakkor elmondta, országos szinten és ezen belül Háromszéken is legtöbb öt napra rövidült az úti okmány kiállításának ideje, ezzel Románia Európa-szinten a második helyen áll.

Ráduly István szerint az Alina-Dana Ioniță rendőrbiztos által vezetett közszolgálat eddigi fennállása alatt nem volt példa ilyen nagyszámú kérelemre. Az intézmény összesítője szerint 15 741 kérelmet vettek át, ami 80 százalékkal több, mint egy évvel korábban, amikor mindössze 8710 igénylés érkezett. A kérelmek oroszlánrésze egyszerű elektronikus útlevél kiállítására vonatkozott.

A kormányhivatal vezetője ugyanakkor jelezte, hogy az igénylések több mint 40 százalékát (6576) más megyékben lakhellyel rendelkező személyek nyújtották be, ezeket a hivatal átirányította az illető megyék közszolgálataihoz. Sepsiszentgyörgyön kizárólag a Kovászna megyében lakhellyel rendelkező állampolgárok kérelmeit dolgozzák fel. Tavaly év végéig összesen 16 221 kérelmet dolgoztak fel, egy évvel korábban 7825-öt (ez is nyolcvanszázalékos növekedést jelent). A megoldottakból 13 103 kérést a megyeszékhelyen vettek be, 1010-et az ország más megyéiben adtak le, és 1009 kérést Románia külföldi diplomáciai és konzuli képviseleteinél vettek át.

A kérelmek feldolgozása után összesen 6362 útlevelet adtak át a kiszolgálópultnál, 2778 elektronikus útlevelet pedig futárszolgálat útján kézbesítettek. A feldolgozott kérelmek és a kibocsátott útlevelek száma közötti különbség a más megyékbe átirányított igénylések nyomán adódik.

Tavaly 647 Kovászna megyei személy jelentette be, hogy elveszítette útlevelét, 15 úti okmány pedig megrongálódott, ezzel szemben 2021-ben összesen 417 útlevélről jelezték, hogy elveszett vagy megrongálódott.

Ráduly István hangsúlyozta: noha 2022-ben számottevően megnőtt a forgalom a közszolgálatnál, az egyszerű elektronikus útlevelet a 15 munkanapos törvényes határidő helyett általában három, de legtöbb öt munkanapon belül kiállítják, és átvehető az útlevélosztályon. Ez nem csak a háromszéki ügyosztályra érvényes, országosan gyorsult az útlevelek kibocsátása. A prefektus szerint az eredmény azért figyelemre méltó, mert ez a második helyet jelenti a kontinensen, egész Európában csak Spanyolországban lehet ennél rövidebb idő alatt útlevélhez jutni.

Kölcsönrendőrök, maratoni vizsgáztatás

A kormányhivatal alárendeltségében működő közszolgálatoknál maradva, Ráduly István arról is beszámolt, hogy február közepén a sepsiszentgyörgyi gépkocsivezetőijogosítvány-kibocsátó hivatal munkatársai nyolc Vaslui megyei rendőr segítségével 231 B kategóriás sofőrkönyvre pályázót vizsgáztattak le. Ezek közül 135 személy szerzett jogosítványt, azaz az átmenési arány 58 százalék volt. A prefektus hozzátette: a segítséggel az elméleti vizsgát követő gyakorlati tudásfelmérésre való várakozás idejét sikerült két hétre csökkenteni az eddigi egy hónap helyett.

Mint ismert, egy évvel ezelőtt még több hónapot kellett várniuk a vizsgázóknak a gyakorlatira, ha az elméleti felmérőt sikerrel vették. Az egyre dagadó várólistán lévők vizsgáztatásához a közszolgálatnak nem volt elég alkalmazottja. Végül kölcsönrendőrökkel, maratoni vizsgáztatással sikerült javítani a helyzeten.