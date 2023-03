Ha a magyar tagozaton nem lennének olyan tanárok, akik hosszú évek óta nap mint nap azon dolgoznak, hogy Kolozsváron is olyan minőségi oktatást kapjanak a diákok a közgazdasági szakon, mely bárhol a világon megállja a helyét, akkor szóba sem jöhetne a nemzetközi elismerés, legújabban pedig a világbajnoki első helyezés – állítja a bajnokcsapat egyik tagja. A sepsiszentgyörgyi Bokor-Tóth Krisztinát az egyesült államokbeli Iowa-egyetemen (University of Northern Iowa) szervezett márciusi esettanulmányi világversenyre való felkészülésről és az ott elért eredmény jelentőségéről kérdeztük.

Bokor-Tóth Krisztina harmadéves menedzsment szakos a kolozsvári BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán, tagja a Gazdasági Tanácsadó Klubnak (GTK), amelynek küldetése, hogy hozzájáruljon a kiemelkedően tehetséges egyetemi hallgatók egyetemi oktatáson kívüli szakmai fejlődéséhez. Ebben a szervezeti formában a felvételin bejutó tagok valós vagy a gyakorlathoz közel álló helyzeteken tanulják meg alkalmazni az egyetem padjaiban elsajátítottakat. Ennek hatékonysága abban mérhető le, hogy az esettanulmányok terén a hallgatók igen eredményesek, szerzett ismereteik révén bele tudják képzelni magukat egy valós helyzetbe, amelynek gazdasági vetülete van, és kivitelezhető, jó megoldásokat tudnak javasolni.

A március elején tartott amerikai versenynek is az volt a lényege, hogy olyan feladatokban mérjék össze tudásukat a világ legjobb, gazdasági képzést is nyújtó egyetemeinek hallgatói, amelyek valós problémákra adnak választ. Még akkor is, ha azokat néhány éve már megoldották egyféleképpen vagy még megoldatlanok. A lényeg: adott térben és meghatározott időben (évben) oldani meg a feladatot és kizárólag a tanultak alapján javasolni a leginkább gazdaságos és ésszerű megoldást.

A március 5–10. között tartott versenyt a NIBS szervezte, egy olyan nemzetközi szervezet, amely különböző gazdasági oktatást folytató egyetemeket fog össze – ismertette Bokor-Tóth Krisztina. A világszintű selejtezőt követően, ahol tizenhárom ország tizenhat egyetemi csapata versenyzett, a döntő szakaszban a BBTE GTK diákcsapata a csoportjából második helyen jutott tovább, a negyeddöntőben holland, az elődöntőben német, majd a döntőben kanadai ellenfelét legyőzve szerezte meg a 2023-as verseny bajnoki címét. Ez azzal is jár, hogy egy évig a kolozsvári egyetem a versenyserleg őrzője, a vándorkupa aljára pedig bejegyzik a BBTE nevét.

Ez a verseny abban különbözött az általános esettanulmány-versenyektől, hogy többfordulós bajnokság volt, minden szakaszban új esetet kellett megoldani – részletezte Bokor-Tóth Krisztina. A döntőben egy nemzetközileg jól ismert gyorséttermi hálózat kolumbiai cégével kellett foglalkozni – mondotta. Arról volt szó, hogyan terjeszkedne 2018-ban, hogyan bővítené szolgáltatásait országon belül, főként a házhoz szállítást: oldja meg vállalaton belül vagy adja ki más cégnek a szolgáltatást? Egy afrikai vállalat problémájára is megoldást kellett találniuk, amelynek az volt a gondja, hogy olyan speciális tartályokat gyártson, amelyekben megfelelően lehűtve tudja szállítani a tejet, de veszélyes folyadékokra alkalmas szállítóeszközöket is elő tudjon állítani. Egy kínai cégnek az amerikai határon igazolnia kell, hogy nem foglalkoztat gyermekeket a ruházat előállításánál, és a munkások megfelelő körülmények között dolgoznak – erre is keresték a választ. Egy kolumbiai nagyáruházlánc ágyneműkkel terjeszkedne Amerikába, de nem tudja, melyik a leggazdaságosabb út, a saját terjesztő vagy a partnerség. Egy indiai cég nagyon magas minőségű műanyaghulladékot hasznosít újra, szeretné tudatosítani a társadalomban, hogy az emberek éljenek fenntarthatóbb életet, a boltokban válasszák a könnyebben újrahasznosítható csomagolású termékeket. A versenyen ezekre a vállalati problémákra kellett megoldást javasolniuk a hallgatóknak.

Az esettanulmányok elkészítésére átlagban három-négy óra állt a versenyzők rendelkezésére, internet és egyéb információforrás nélkül, kizárólag arra hagyatkozhattak, amit tanultak, és ami az eset felvetése kapcsán a feladatban adott volt. Külső segítség nélkül kellett megoldaniuk a felvetett problémát, emiatt is igen értékes az első helyezés, mert nemcsak a szorgalomról szól, hanem a gazdasági világnézeti tájékozódásról is, amit az egyetemen és a GTK-tanácsadási klubban a hallgatók megszerezhetnek.

A világbajnok csapat tagjai: Albert Sarolta Zsófia (pénzügy és bank szak, II. év), Bokor-Tóth Krisztina (menedzsment, III. év), Bugár Anna (pénzügy és bank, II. év) és Pásztor Kende Ferenc (menedzsment, III. év). Felkészítő tanáraik: Szász Levente, Györfy Lehel, Rácz Béla Gergely, a csapatot Nagy Miriám, a GTK ügyvezetője kísérte el a versenyre.