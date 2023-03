Muszlim vezető Skócia élén

Az előző skót kormányfő, Nicola Sturgeon február 15-én jelentette be teljesen váratlanul, hogy távozik az SNP éléről és így a skót miniszterelnöki tisztségből is. Az SNP vezetői posztjáért hárman indultak: Humza Yousaf mellett Kate Forbes pénzügyminiszter és Ash Regan, aki decemberi lemondásáig a helyi közösségekért felelős államtitkári tisztséget töltötte be a skót kormányban. A párt 72 169 bejegyzett és választásra jogosult tagja közül a szavazatszámlálás hétfőn ismertetett eredménye szerint 50 490-en éltek szavazati jogukkal. Humza Yousaf a voksok 52,1 százalékának megszerzésével lett a Skót Nemzeti Párt új vezetője.

Ez a tény azonban nem tette kötelezővé, hogy a skót parlament is őt válassza a miniszterelnöki tisztségre, és az ellenzéki pártok vezetői kivétel nélkül indultak is a miniszterelnöki posztért. A képviselők egyenként voksoltak a jelöltekről, és mindegyik jelölt megkapta pártja frakciójának összes szavazatát. Így Douglas Ross, a skót konzervatívok vezetője 31, Anas Sarwar, a skót Munkáspárt vezetője 22, Alex Cole-Hamilton, a Liberális Demokraták skóciai tagozatának vezetője négy voksot gyűjtött. Humza Yousaf ugyanakkor megszerezte az SNP 64 parlamenti képviselőjének voksát, és a Skót Nemzeti Párttal szövetégben politizáló skóciai Zöldek hét képviselője is őt támogatta a tegnap délutáni szavazáson. Így 71 szavazattal Yousaf szerzett többséget a 129 fős edinburghi törvényhozásban a tegnapi miniszterelnök-választáson.

Humza Yousaf személyé­ben először került muszlim vezető országosan meghatározó jelentőségű brit politikai párt élére, így Skóciának is ő az első muszlim miniszterelnöke. A 38 esztendős új skót miniszterelnök Skócia legnagyobb városában, Glasgow-ban született, és 2011 óta kép­viseli az SNP-frakció tagjaként a város egyik választókerületét az edinburghi parlamentben. Yousaf édesapjának családja az 1960-as években Pakisztánból, édesanyjának ugyancsak pakisztáni gyökerű családja Kenyából települt át Skóciába.

Humza Yousaf a tegnapi parlamenti voksolás utáni első beszédében is hitet tett Skócia függetlenné válása mellett. Hangsúlyozta azt is, hogy Skócia független országként vissza akar térni az Európai Unióba.

A skót függetlenségről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel, és a konzervatív párti brit kormány mereven elveti az újabb skót függetlenségi népszavazás engedélyezését. A skóciai népszavazás újbóli kiírása azonban a brit EU-tagságról 2016-ban tartott referendum óta ismét folyamatosan napirenden van, miután országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt.