Bikfalvára is jön uniós pénz

A Hívogató Románia az ország legnagyobb örökségvédelmi és -hasznosítási projektje, amely az RMDSZ kormányzati munkájának eredménye. Ennek köszönhetően 155 millió eurót költenek épített örökségünk népszerűsítésére, köztük 197 falusi ház felújítására 26 községben. Ezek az országjáró projekt 12 kulturális útvonalának egyikén, a hagyományos falvak útján találhatók.

„Az a célunk, hogy a turisták ne csak a városokba, hanem vidékre is ellátogassanak, többek között ezért is hoztuk létre a hagyományos falvak útját. Induljunk ki Torockó pozitív példájából: mielőtt a falu különleges építészeti értékeit a Transylvania Trust Alapítvány felújította volna, kevés lehetőség adódott a helyieknek elhelyezkedni, de az elmúlt években Erdély egyik leglátogatottabb falva lett belőle. A helyiek azóta 40 panziót, illetve vendéglátó egységet hoztak létre, virágzik a falusi turizmus, így rengeteg munkalehetőség alakult, érdemes ott maradniuk a fiataloknak is. Szeretnénk, ha Erdély több településén, például a szomszédos Torockószentgyörgyön vagy Bögözön, Bikfalván, de akár Kőrösfőn is ehhez hasonló sikertörténetet eredményezne a felújítás” – nyilatkozta Hegedüs Csilla államtitkár.

A hagyományos falvak útján több erdélyi település is szerepel, köztük Etéd, Bögöz és Csíkszentgyörgy Hargita megyéből, Szászkézd Maros megyéből, Berethalom (Szeben megye), Kőrösfő (Kolozs), Verespatak és Torockószentgyörgy (Fehér megyéből), ezekben hat-hat falusi házat tataroznak az országos helyreállítási alapból.