Első fokon Ionel Arsenét nyolc év és négy hónap szabadságvesztésre ítélte a törvényszék, a táblabíróság azonban enyhített a büntetésén. A jogerős ítélet értelmében elkoboznak Ionel Arsenétől 80 ezer eurót és 80 ezer lejt. Emellett eltiltották a köztisztségek viselésétől, és politikai pártokban, pártszövetségekben sem tölthet be vezető tisztséget a büntetésének letöltésétől számított további öt évig. Jelenleg őrizetben van, amíg megkezdődik a kiadatási eljárás. (Maszol)

RENDŐRÖK IS LEBUKTAK. Hét gyanúsítottat, köztük négy rendőrt vettek őrizetbe vasárnap este Brassó megyében, miután egy korrupciós ügyben húsz házkutatást hajtottak végre. A letartóztatott rendőrök közül az egyik a brassópojánai, egy másik a barcarozsnyói, kettő pedig a brassói forgalmi rendőrség alkalmazottja; azzal gyanúsítják őket, hogy pénzért vagy javakért cserébe eltekintettek a szabályszegő sofőrök megbüntetésétől vagy kedveztek a sofőrvizsgára jelentkezőknek. A rendőrökön kívül őrizetbe vett három személy közül kettőt azzal gyanúsítanak, hogy csúszópénzt adtak a hajtási jogosítvány megszerzéséért, a harmadik pedig közvetíthetett a vizsgáztató rendőrök felé. (Transtelex)

EGYRE TÖBB A RÉMTETT. Pár napon belül két szörnyű gyilkosság is történt az országban. Március 23-án három – 9, 10 és 15 éves – gyermek kínozott és gyilkolt meg egy 80 éves férfit a Buzău megyei Căldă­răşti-Pogoanele településen azért, hogy elvihesse a biciklijét. Az öreg a szőlőjét gondozta, amikor rátámadtak, megkötözték (de a rendőrség szerint ki tudta szabadítani a csuklóját) és le is vetkőztették. A gyilkosságért a két kisebb fiú nem vonható büntetőjogi felelősségre, a 15 évest pszichiátriai vizsgálatnak vetik alá. A második tragédia március 26-án Gyulafehérváron történt: egy fiatal apa felakasztotta egyéves kisfiát és önmagát is. A rendőrséget a kisfiú 25 éves anyja, a férfi volt párja értesítette éjjel egy órakor, hogy aggódik a gyermeke miatt, akit az apja felügyelete alatt hagyott. Üzenetváltásaik nyomán jutott arra, hogy a gyerekkel történt valami, később pedig fokozta az aggodalmát, hogy a férfi már nem válaszolt az sms-ekre és a telefonhívásokra sem, sőt, amikor személyesen ment el a tömbházlakáshoz, nem nyitott ajtót. Mivel a 27 éves férfi csak bérelte a lakást, a rendőrség előbb felkutatta a tulajdonost, egy tordai férfit, aki nem egyezett bele abba, hogy betörjék az ajtót, ezért megvárták, amíg a helyszínre utazott, hogy kinyissa a zárat. Ám az belülről volt bezárva, így mégiscsak erővel hatoltak be a lakásba. Az anya segélyhívása és a rendőrök lakásba való behatolása között három óra telt el. Az apa a közösségi oldalán hagyott üzenetben sérelmezte, hogy csak „adagolva” láthatja a fiát, azt sem tudja, mikor keresztelték meg, és hogy „a gyermeket más férfi szokta tolni a babakocsiban”. Az egyik szomszéd szerint az anya a rossz bánásmód miatt költözött el tőle. (Székelyhon/Maszol)