Többször eladta kiskorú lányát, akit folyamatosan megerőszakoltak

A hírt elsőként a PRESShub portál közölte egy emberkereskedelem elleni országos kampány keretében, majd több sajtótermék átvette. Lapunk a Kovászna Megyei Törvényszéken tavaly iktatott 496/119/2022 ügyben hozott 12-es határozat alapján közli az ügyet, melynek helyszínei Kézdivásárhely és Kézdiszentkereszt.

Mint a kivizsgálás során kiderült, G. Viktor először M. Lorándnak adta el lányát, majd M. Istvánnak. A lányt sorozatosan megerőszakolták, munkára kényszerítették, bántalmazták, még szöges bőrszíjjal is verték. G. Sz. többször megszökött, de apja, aki szeszes italért, egy esetben 50 lejért és egy rekesz sörért adta el, mindig visszajuttatta. A lány a rendőrségre is eljutott, de nem vették komolyan. Az ügyben a három elítélt mellett két rendőr, egy férfi és egy nő is a vádlottak padjára került. L. I. és M. I. L. esetét külön tárgyalják, az ügy még folyamatban van. A megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság a perben elérte, hogy a lány javára a három bűnöstől összesen 50 ezer euró erkölcsi kártérítést is megítéltek.

Az apa, G. Viktor esetében a kiszabott büntetés 6 év börtön M. Loránddal való gyerekkereskedelemért, újabb 6 év börtön M. Istvánnal való gyerekkereskedelemért, 2 év börtön gyermekkel szembeni rossz bánásmódért, 5 év börtön nemi erőszakban való bűnrészességért M. Loránd esetében, újabb 5 év börtön nemi erőszakban való bűnrészességért M. István esetében. Mindent összevetve a legsúlyosabb büntetéshez, ami 6 év, hozzáadták a többi összegének – 18 éve – harmadát, tehát 6 évet, így a végső büntetés összesen 12 év szabadságvesztés, továbbá bizonyos polgári jogok megvonása.

M. Loránd és M. István ugyanazt a büntetést kapta. Esetükben 6 év börtön gyerekkereskedelemért, 7 év szabadságvesztés folyamatos nemi erőszakért és 9 hónap börtön bántalmazásért. Összevetve a legsúlyosabb büntetéshez, ami 7 év, hozzáadták a többi összegének – 6 és és 9 hónap – harmadát, ami 2 év és 3 hónap, így a végső büntetés 9 év és 3 hónap szabadságvesztés, továbbá bizonyos polgári jogok megvonása.

Az ítéletet március 20-án hozták meg, azt magyar nyelvre fordíttatták, mely kifizetését március 27-én ítélte meg a törvényszék. Az elítéltek 10 napon belül megfellebbezhetik a döntést. (sz.)