Levél a csendőrséghez

A politikus Alin-Ionel Mastan főfelügyelőnek leírja, hogy március 10-én ezerlejes pénzbírsággal sújtották Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács elnökét egy olyan jegyzőkönyv alapján, amelyet Sorin Daniel Vasiliu ezredes az érintett személy és tanúk távollétében fogalmazott meg, azokra a videofelvételekre támaszkodva, amelyek a székely szabadság napján megszervezett rendezvényen készültek. A képviselő hangsúlyozza: nem a bírság jogszerűsége és a jegyzőkönyv tartalma miatt tesz panaszt, hanem a jegyzőkönyv mellékletét kifogásolja, amely szerint az SZNT elnöke másokkal együtt olyan tiltakozó megmozduláson vett részt, amelyet az érvényes jogszabályok (az 1991/60-as törvény) tiltanak, mivel a regionalizálást és Székelyföld etnikai alapú (soviniszta) és területi autonómiáját hirdették Románia határain belül, megsértve területi integritását és nemzeti szuverenitását (ami a nemzetbiztonság ellen irányul).

Kulcsár-Terza József felhívja a figyelmet, hogy március 10-én a szervezők Románia határain belül kérték a területi autonómiát, ami egy demokratikus és európai országban teljesen törvényes megnyilvánulás, maga a területi autonómia pedig nem sérti Románia nemzeti szuverenitását vagy alkotmányát. Emlékeztet arra is, hogy a kisebbségek jogait több olyan nemzetközi egyezmény és intézmény is szabályozza, amelyeket Románia is aláírt, vagy amelyekhez csatlakozott, és megemlíti, hogy az Európai Unióban számos olyan állam van, ahol létezik területi autonómia. Ugyanakkor élesen elítéli „azt a mítoszt vagy hazugságot”, amelyet „az 1989 utáni Romániában találtak ki”, és amely szerint az ország egy régiójának biztosított autonómia szeparatizmust és az ország testétől való elszakadást jelentene: a képviselő szerint az autonómia ellenzői gyakran tájékozatlanul, dogmatikusan és rosszindulatúan járnak el. Kifejti, hogy mit jelent a sovinizmus, és nem érti, mi köze van ennek a marosvásárhelyi tüntetéshez.

Végül kifejezi aggodalmát, hogy egy ezredes, a román csendőrség alkalmazottja nem érti eléggé a törvény betűjét, és felületesen értelmezi azt, ami Kulcsár-Terza József véleménye szerint funkcionális analfabetizmusról és hozzá nem értésről tanúskodik, emellett pedig szégyent hoz a csendőrségre. Ezért kéri a büntetést kirovó ezredes azonnali menesztését.