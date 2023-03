Évek óta nagy fejtörést okoznak a kovásznai önkormányzatnak a fürdőváros területén csatangoló kóbor kutyák. Eddig a szállodák környékén és a Dr. Benedek Géza Szívkórház udvarán tanyázott a legtöbb, de újabban a köztemető környékén is elszaporodtak.

Nemrég két helybeli nőt a köztemető hátsó bejárata előtt támadtak meg a kóbor kutyák, miközben személygépkocsival közeledtek a sírkerthez. Virágot akartak vinni édesanyjuk sírjára, de a kutyák miatt nem mertek kiszállni a kocsiból, vissza kellett fordulniuk. Az esetet ez egyik nő panaszolta el közösségi oldalán.

A helyi tanács évekkel ezelőtt határozatot fogadott el a gazdátlan ebekkel kapcsolatos gondok orvoslására, anno kutyamenhelyet is létesítettek a volt vágóhídon. Időközben a jogszabályok változtak, így a menhely már nem felelt meg az új előírásoknak, ezért be kellett zárni. Új, hivatalosan engedélyezett menhelyet a Mikszáth Kálmán utcai állatorvosi rendelő udvarán rendeztek be. Az önkormányzat sintérei ide viszik a befogott csatangoló kutyákat. Beoltják, ellátják élelemmel, tizennégy napig tartják a befogott ebet, és ha ez idő alatt nem keresi a gazdája, végleg elaltatják, majd egy lemhényi szakosodott cég elhamvasztja.

Amint Gyerő József polgármester elmondta: a kóbor kutyákkal kapcsolatos intézkedések tavaly 60 ezer lejjel terhelték a város költségvetését. Az anyagi megterhelés mellett olykor az állatbarátok is nehezítik a polgármesteri hivatal illetékeseinek a dolgát, hiszen nem egyszer fordult elő, hogy a kutyák befogására szervezett akciók közben a szállodák vendégei, illetve a Dr. Benedek Géza Szívkórház betegei a négylábúak védelmére keltek, akadályozva a sintérek munkáját. Sőt, a szívkórháznál nem csak a betegek, hanem a személyzetből is néhányan a kutyákat védelmezték. Utóbbiak arra hivatkoztak, hogy a kutyák jelenléte hasznos, mert elűzik a kórház udvarára éjszakánként bejáró medvéket.

„Többször is próbáltuk a kórházban tanyázó kutyákat befogni, de mivel az intézmény udvara nem közterület, a kapun belül nincs hatáskörünk, ha pedig a kórház előtt, az utcán próbáljuk megfogni a kutyákat, a kutyabarát betegek ellenállásába ütközünk” – panaszolta a polgármester, aki szerint a felelőtlen kutyatartás az egyik fő oka, hogy a városban rendszeresen gondot okoznak a kóbor ebek. Az elöljáró arra kéri a helybelieket, ne hagyják szabadon csatangolni ház­őrző kutyáikat, mert ezzel nem csak az utcán járó emberek testi épségét veszélyeztetik, a beoltatlan kutyák fertőző betegséget is terjeszthetnek. Ugyanakkor befogásuk, beoltásuk, gondozásuk pluszköltséget is jelent a városnak.