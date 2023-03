A városi kórházat érintő határozatokat is hoztak Barót helyi tanácsának legutóbbi ülésén. A tanácstagok egyöntetűen támogatták a város és a megye társulását az egészségügyi intézmény udvarának felújítása céljából, jóváhagyták az intézmény szerkezeti felépítését és státusjegyzékét is. Dr. Lozsádi Botond főorvos kérdésre válaszolva beszámolt, miként áll az akkreditálás folyamata, és előrevetítette azt is, mire kell felkészülniük a következő években ahhoz, hogy a kórház továbbra is fennmaradhasson és szolgálhassa Erdővidéket.