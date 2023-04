Timmermans a PSD mellett

Romániának minden rendelkezésére álló európai uniós forrást fel kell használnia – beleértve a helyreállítási alapot és a REPowerEU tervet is – a zöld beruházások folytatása és a klímasemlegesség felé vezető átmenet megkönnyítése érdekében – hangoztatta Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke Klaus Iohannis államfővel pénteken folytatott megbeszélésén Bukarestben.

Az elnöki hivatal közleménye szerint az EU tisztségviselője elismeréssel beszélt az Ukrajnának és Moldovának nyújtott román segítségről, és határozott támogatást ígért Románia schengeni csatlakozásához. Timmermans a PSD meghívására részt vett A román szociáldemokrácia 130 éve című rendezvényen, és találkozott a PSD-t vezető Marcel Ciolacu házelnökkel is, aki a megbeszélés „egyik eredményeként” adta hírül, hogy az EB ki fogja egészíteni a román gazdáknak (az EU belső piacát vámmentesen elárasztó ukrán gabona által okozott károk miatt) juttatandó kártérítést. Az uniós tisztségviselő a Digi24 hírtelevíziónak adott interjújában megvédte a PSD-t, amikor a riporter arról faggatta: mit szól ahhoz, hogy a bukaresti politikusok ismét enyhíteni próbálják a büntető törvénykönyv szigorú korrupcióellenes intézkedéseit, és úgy módosítanák a jogszabályokat, hogy az 50 ezer eurós károkozás alatt a hivatali visszaélés ne minősüljön bűncselekménynek, hanem csak kihágásnak. Timmermans hangsúlyozta, hogy a jogalkotási folyamat még nem zárult le, ezért nem akar elhamarkodottan állást foglalni, de úgy értékelte: most nem ugyanaz a helyzet, mint 2017-ben, amikor Liviu Dragnea vezette a PSD-t; „Marcel Ciolacu és a mai PSD a jogállamiság elkötelezett hívei”, amiről nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is meggyőzték őt. Arra a kérdésre, hogy van-e olyan európai ország, amelyben csak bizonyos károkozási küszöb fölött válik bűncselekménnyé a hivatali visszaélés, Frans Timmermans azt válaszolta: a hivatali visszaélés mint olyan elfogadhatatlan, ez olyan európai norma, amellyel mindenki egyetérthet.