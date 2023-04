Megrongáltak egy járdaszigetet

A céhes város elöljárója szerint őt a városgazdálkodási cég munkatársa, Molnár Cornel értesítette, aki fotókat is küldött a rongálásról. A képeken jól látszik: a csavargyár közelében lévő szigetnél leszakadt a gyalogosátjáróra figyelmeztető, villogóval is ellátott mindkét tábla, sérült az azokat tápláló napelem, mi több, a nemrég led-lámpával felszerelt, az átjárót megvilágító vasoszlop is elhajlott. A törmelék között ott hevertek a berendezéseket vezérlő elektronika dobozai is. A fotókon nem fedezhető fel gépkocsitól származó törmelék. Bokor Tibor szerint a kár jelentős. (bartos)