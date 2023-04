Összesen huszonegy határozattervezetet tárgyalt legutóbbi ülésén Kézdivásárhely helyi tanácsa: többek között módosították a költségvetést, utcák telekkönyveztetésére bólintottak rá, és a legelők bérbe adásáról is döntöttek.

A testület elsőként meghallgatta Canea-Kocsis András kórházmenedzser beszámolóját (erre a későbbiekben bővebben visszatérünk), majd a tervezetekre rátérve, elsőként módosította a helyi költségvetést, s rábólintott a város és a Benji Állatvédő Egyesület közötti társulás jóváhagyásáról szóló 2016/32-es helyi tanácsi határozat módosítására is. Ez utóbbinál formaságról volt szó: a városnak lejárt a szerződése a civil szervezettel, s azt meghosszabbították.

Ezt követően a testület abba is beleegyezett, hogy nyílt árverésen bérbe adják a Katrosában található Katrosa csárda nevű ingatlant, illetve felhatalmazták a városháza képviselőjét az AQUACOV Közösségi Fejlesztési Társulás közgyűlésén való részvételre. Ezt megelőzően a város törlesztette azt a 472 ezer lejes elmaradást, amivel a társulásnak a múlt évben elvégzett munkálatok egy részéért tartozott.

A testület elé terjesztették az elektronikus távközlési hálózatok infrastruktúrájának kiépítésére, karbantartására, cseréjére vagy áthelyezésére vonatkozó határozattervezetet is. „Igyekszünk, próbálkozunk, hogy anyagi lehetőségeink és meglévő engedélyeink függvényében, ahol lehet, a kábelektől megszabaduljunk. Nem csak az elektromos hálózatról van szó, hanem az internet- és kábeltelevíziós vezetékekről is. Ennek érdekében módosítottuk a szabályzatot, hogy bér ellenében használni lehessen azt az infrastruktúrát, amelyet ezeknek a cégeknek a rendelkezésére bocsátunk majd” – magyarázta Bokor Tibor polgármester.

A városvezető szerint sikerült telekkönyveztetni a Wesselényi Miklós utcát, ugyanakkor két utcára készül még kataszteri iratcsomó: a Csernátoni úton levő tömbházak mögötti területre és a Temető utcára. „Ezek azért is fontosak, mert mindkettő szerepel az Anghel Saligny-programban, és felújításukhoz szükséges ez a dokumentáció is. A Csernátoni úton lévő rész szörnyű állapotban van, már rég időszerű a felújítása” – mondotta az elöljáró.

A testület jóváhagyta a kézdivásárhelyi Vigadó Kulturális Központ színházi státusszal történő létrehozását a városháza keretében működő Vigadó Művelődési Ház szakosztályának átszervezése révén. „Hosszú hónapok óta töprengünk azon, hogy miként lehetne hatékonyabbá és jobbá tenni a Vigadó Művelődési Ház programját és az Udvartér Teátrummal egy kalap alá hozni, jobban működő rendszerré átalakítani. Tucatnyi tárgyalásunk volt Lung László Zsolt igazgatóval, hogy milyen státusz lenne ennek megfelelő. Arra jutottunk, hogy az az összeg, amellyel jelenleg fenntartjuk a Vigadót és annak programjait, illetve az a tétel, amelyet eddig az egyesületre fordítottunk, ha egy alárendelt intézményhez kerül, sokkal hatékonyabban felhasználható, a költségek nem lennének sokkal nagyobbak, mint a korábbi években. Viszont a minőség kulturális szempontból sokkal jobb lesz, és talán így lesz lehetőség országos pénzekre is pályázni a tevékenységekhez” – vázolta a módosítás lényegét Bokor Tibor.

Szilveszter Szabolcs alpolgármester terjesztette elő azt a határozattervezetet, amely a város felvételének jóváhagyásáról szólt a Romániai Energiavárosok Szövetségébe. „Egy klímasemlegességi és energiafogyasztást mérő platformot fejlesztünk ki minden közintézményünk számára, ezért szükséges társulnunk a szövetséghez, mivel onnan rengeteg jó szakmai információt kaphatunk, illetve az említett platformot is ingyen tudnánk működtetni. A tagsági díj kb. 1600 lej évente, viszont ennek fejében egy minden energiára kiterjedő adatbázishoz is hozzáférünk, amelyet későbbi pályázatainknál is használni tudunk” – részletezte a társulás szükségességét az alpolgármester. A tervezetet a testület elfogadta.

A városi tanács ezenkívül jóváhagyta a város erdejéből származó faanyag eladását és 78 hektár legelő bérbeadását is.