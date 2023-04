A két iskola informatikai laborhoz jutna (értéke egyenként 18 ezer euró), az általános iskola 46 osztálytermét új bútorokkal látnák el (egyenként négyezer eurós áron), interaktív táblával szerelnék fel (ha szükséges, laptopot, számítógépet, hangosítóberendezést, videokamerát, nyomtatót és szkennert is adnak), amire termenként 4300 eurót kellene költeni. A középiskola pszichopedagógiai, valamint rajzkabinethez, az általános iskola több katedra által is használható szakteremhez, tornateremhez és pszichopedagógiai kabinethez jut, a Cimbora Óvodában szintén pszichopedagógiai kabinetet rendeznek be. A pályázat összértéke 3,992 millió lej, amiből a városnak 62 ezer lejt kell fedeznie, valamint a beruházás népszerűsítésére még tizenegyezer lejt kell költenie.

Benedek-Huszár János az előterjesztés összegzéseként elmondta: a bútorok azért kerülnek az általános iskolához, mert a középiskola számára az Országos Helyreállítási Alaphoz (PNRR) pályáztak, az okostáblák zömét viszont a felsősök kapják, mert az elmúlt időszakban az alsósoknak huszonhetet már megvásároltak. Az ország minden szögletéből beérkező pályázatokat május 31-ig elbírálják, s le is szerződnék, hogy a következő bő másfél évben a beruházásokat lezárják. Sok pénzt fognak elkölteni, országosan 1,086 milliárd eurót, ezért arra lehet számítani, hogy nehézkes lesz a beszerzés, sőt, az árak nőni is fognak, mert nem itthon gyártják az okoseszközöket, ha pedig a kereslet nő, s hiány alakul ki, drágítani fognak a termelők és kereskedők is. Amennyiben csak öt-tíz százalékkal kerül többe, az még fedezhető lesz Barót és az ország többi pályázója számára is, ha viszont sokkal jobban nő, az már mindenkinek gondot fog okozni – mondotta az RMDSZ-es elöljáró.

Zsombori Csaba független tanácstag azt kérdezte, mi lesz akkor, ha kiderül, a pénzből csak az eszközök egy részét lehet beszerezni: a különbséget mindenképp ki kell tennie a városnak, vagy csak kevesebbet fognak vásárolni?

Benedek-Huszár János válaszában úgy fogalmazott: pályázatíró, sokat látott szakemberként mondhatja, ezt egyelőre nem lehet tudni– volt, hogy azt mondták, a darabszám kötött, mindent meg kell venni, s olyan is, hogy amikor látták, tíz okostáblára kaptak pénzt, de a keret által biztosított összeg csak hatot fedezett, jóváhagyták, hogy csak hatot vegyenek. Bizonyos tételek esetében biztosan lehet kevesebbet is vásárolni, de például az informatikai szakterembe huszonöt diák számára nem lehet csak tizennyolc számítógépet venni, mert minden tanulónak kell hogy jusson – jelentette ki.