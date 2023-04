Mentőöv a kézdivásárhelyi színháznak

Nehéz anyagi helyzetben van a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum, amely tavaly vezető nélkül is maradt, miután Kolcsár József művészeti igazgató lemondott tisztségéről. Az illetékesek hónapok óta keresik a megoldást a színház megmentésére, most ehhez nyújt segítséget Kovászna Megye Tanácsa is.