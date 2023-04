Az emlékkiállítást a gyűjtő özvegye, a Nyujtódon élő Szalai-Demeter Aranka kezdeményezte, Beke Ernő pedig azonnal felkarolta és megszervezte a tárlatot, melyet ő is nyitott meg. Felidézte: Szalai-Demeter István 1937. március 27-én született Bukarestben. Tanulmányait a brassói fémipari iskolában végezte, és fémipari technikusként előbb Brassóban és a Bákó megyei Ónfalván (Onești-en), majd 1971-től nyugdíjba vonulásáig, 1991-ig a kézdivásárhelyi keményítőgyárban dolgozott. 1962-ben feleségül vette Demeter Arankát. Házasságukból nem született utód. Szalai Demeter István gyűjtőszenvedélye a bélyegekkel indult, ahol egy nagyszerű irányítóra, majd gyűjtő- és cseretársra talált néhai dr. Siposs Sándor személyében. A bélyegek mellett jelvényeket is kezdett gyűjteni, melyekkel helyi és országos kiállításokon is jelen volt. Rajongása Erzsébet királyné iránt egy zsebnaptárral, majd Sissi-képekkel kezdődött, és emléktárgyak sokaságával folytatódott. Szenvedélye még arra is rávitte, hogy maga is Sissi-emlékeket készítsen, amit jó szívvel adományozott barátainak. A Sissi-emlékeket élete végéig, 2020. május 13-án bekövetkezett haláláig gyűjtötte.

A Gyűjtemények Házában kiállított anyag Sissi-emlékeket, ásványokat, zsebkéseket, hamuzókat, jelvényeket, sportmezeket, cicanippeket, órákat, szobrocskákat, nyakkendőket stb. mutat be. Beke Ernő azt is elmondta, hogy három hónap után az özvegy jóvoltából a kiállított tárgyak adományként a Gyűjtemények Házában maradnak. A kiállítás június 30-ig naponta 8–16 óráig látogatható. A megnyitót követően a Hobbi Cserebereklub pincéjében cserebere akcióra került sor.