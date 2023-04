Idén is lesz bringás vándortábor

A tavaly először megszervezett székelyföldi kerékpáros vándortábor nagyon sikeresnek bizonyult, és nem csupán azért, mert a résztvevők mindegyike épen és egészségesen ért célba egy egész heti pedálozás után, hanem mert nagyon tetszett mindenkinek, amit látott és amit megélt – közölte a rendezvényt ismertető tegnapi sajtótájékoztatón Gombos Zoltán programvezető, aki a részleteket is ismertette. Az egyhetes biciklitúra útvonalát már tavaly kidolgozták: Sepsiszentgyörgyről indulnak és ide érkeznek vissza Kézdivásárhely, Csíkszereda és Barót érintésével a vándorbringások, akik bicikliutak híján kisebb forgalmú mellékutakon tekernek majd, nyilván megállva az útba eső látnivalóknál.

Elsősorban középiskolásoknak (14–18 éveseknek) szól a magyar miniszterelnökség Aktív Magyarországért államtitkársága által finanszírozott program, akik 15–23 fős csapatokban jelentkezhetnek a bringasvandor.hu oldalon; lehetnek osztályok, iskolai, egyházi vagy más közösségek is. Minden csapatot két pedagógus kísér, akik fizetést is kapnak (fejenként 120 ezer forintot, ami az április 3-ai hivatalos árfolyamon 1560 lejt jelent), ha elvégzik a szervezők által biztosított képzést; rajtuk kívül egy minden műszaki probléma megoldására felkészült túravezető is a csapattal tart. A diákok részvételi díja fejenként 43 ezer forint (pillanatnyilag 559 lej), ezért biciklit, védősisakot, egyentrikót, szállást, étkezést, csomagszállítást is kapnak a túravezetés, szervizelés és tanári felügyelet mellett. A vándortáborokat júniustól augusztus végéig szervezik meg; összesen 25 csapatra van lehetőség, amiből 14 már bejelentkezett (közülük három erdélyi, székelyföldi, illetve háromszéki, a többi magyarországi), de még 11 csapat számára van hely.

A vándortábor másképp mozgatja meg a kamaszokat, kicsit kilépnek a komfortzónájukból, más oldalról is megismerik egymást, mint az iskolában, és megismerik a helyi, környékbeli értékeket is – jelentette ki Vargha Fruzsina sepsiszentgyörgyi alpolgármester, aki szerint az egyik cél éppen az, hogy a külföldi vakációkra alternatívát nyújtsanak, tudatosítsák az itthoni lehetőségeket is. A tavalyi visszajelzések nagyon jók, a hazai és a magyarországi résztvevők is nagyon élvezték a biciklitúrát, amelynek közösségformáló ereje is van, jó barátságok alakultak ki a gyermekek és a kísérő tanárok között is. Utóbbiak számára az önkormányzat idén összerázó hétvégét is szervez.

Tavaly nyáron 14 turnusban 278 diák biciklizett Székelyföldön, nagyjából napi nyolc órát, úgyhogy ez digitális méregtelenítési kúrának is nevezhető, de utána még tudtak focizni is – közölte Zsigmond József sepsiszentgyörgyi tanácstag. Elmondása szerint a legtávolabbi résztvevő New Yorkból jött, és mindenki annyira jól érezte magát, hogy az őszi kiértékelésen nagyon előkelő helyet kapott a székely bringakörút; jelenleg ez az egyetlen külhoni útvonal. Magyarországon vannak más vándortáborok is – erdei/gyalogos, vízi-, illetve zarándoktúrák –, ezeken 16 500 diákot mozgatnak meg, és annyira népszerűek, hogy a meghirdetésük után pár órával már be is telnek a helyek. De nem csak Magyarországról lehet jelentkezni, tavaly megyénkből is volt három csoport VíziVándor héten. Ezt a műfajt is szeretnék Székelyföldön meghonosítani, de még nem találták meg a megfelelő folyószakaszt hozzá.

A Vándorviadalról is Zsigmond József számolt be. Ez kisebb csoportoknak, és hetedik-nyolcadik-kilencedik osztályos diákoknak szól. Egy-egy csapatnak két fiúból és két lányból kell állnia, akik különféle logikai és ügyességi versenyeken vesznek majd részt, az első szakaszokban online próbákon, aki pedig döntős lesz, az élőben küzd tovább Magyarországon (ahova saját költségén kell majd kiutaznia, a többi kiadást azonban ugyancsak az Aktív Magyarország államtitkársága állja). Egy iskolából több csapat is benevezhet a vandorviadal.hu oldalon, a legfontosabb jelentkezési feltétel az, hogy a csapat minden tagja tudjon úszni és biciklizni is, mert erdőn-mezőn-vízen is lesznek majd feladatok. A Vándorviadalon egymillió forintos pénzjutalmat lehet nyerni, aminek felét a csapattagok oszthatják szét egymás között, a másik felét pedig az iskolájuk kapja meg, és sporteszközök vásárlására fordíthatja. Székelyföldről eddig nyolc csapat nevezett be.