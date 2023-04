A Kézdivásárhelyi SE részételével és a Jászvásári CFR hiányában szervezték meg szombaton és vasárnap az U23-as tekebajnokság rájátszását, amelyen így csak öt csapat mérte össze erejét. A céhes városi sportolók derekasan küzdöttek, és csak kevéssel maradtak el a rutinosabb ellenfeleiktől.

A viadal nyitónapján a háromszékiektől Varga Bálint 444, Mihály Stefánia 454, Kiss Flórián 513, Lukács Attila 520, Lukács Ákos 440 és Várdó Kristóf 491 ütött fát jegyzett, összesítésben így a mezőny végén zártak. Legjobbnak a Kolozsvári CFR bizonyult, második volt a Marosvásárhelyi VSK, pontegyenlőséggel harmadik a Nagytalmácsi VSK és az Inter Petrilă.

Vasárnap is a tudásuk legjavát nyújtották tekéseink, ki jobban, ki rosszabbacskán teljesített az előző naphoz képest: Lukács Ákos 449, Várdó 497, Varga 436, Kiss 484, Mihály 447, Lukács Attila 478 ütött fával zárt. A végösszesítésben a KSE mindössze 12 fával maradt el a negyedik helytől, a korosztályos bajnoki címet pedig 6111 ütött fával a Kolozsvári CFR szerezte meg.

„A Kézdivásárhelyi SE ifjúsági együttesében két újonc tekéző is van, akik csak tavaly szeptember óta versenyeznek, és még idő kell nekik ahhoz, hogy hozzák azt a jó formát, amelyet a többiek. Nekünk jelen pillanatban a csapatépítésen van a hangsúly, és azon, hogy Ákos és Bálint minél hamarabb felvegye a lépést a társaikkal” – nyilatkozta érdeklődésünkre Várdó Olivér edző. „Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ha a régebbi játékosaink valamivel jobb teljesítményt tudnak nyújtani a rájátszásban, akkor talán az eredmény is más. Ez most így jött össze, annak tükrében is, hogy technikai okok miatt az indulás előtti csütörtöki edzés is elmaradt. Köszönöm a gyerekeknek a remek hozzáállást, a harciasságot, s úgy gondolom, ha legyőzzük az idegeskedést, a lámpalázat, akkor jobbak is lehetünk” – tette hozzá a tréner.

A végeredmény: 1. Kolozsvári CFR 6111 ütött fa, 2. Marosvásárhelyi VSK 5914 fa, 3. Inter Petrila 5763 fa, 4. Nagytalmácsi VSK 5665 fa, 5. Kézdivásárhelyi SE 5653 fa. (tibodi)