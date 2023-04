Aktív vállalati tranzakció

Eszerint tavaly 137 tranzakciót hoztak nyilvánosságra Magyarországon, az ügyletek száma öttel, együttes értékük 27 százalékkal emelkedett 2021-hez képest, amikor 132 tranzakciót jelentettek be, 4,64 milliárd dollár értékben. Az elemzés szerint a magyar piacot 2022-ben is a belföldi tranzakciók határozták meg (42 százalékban). A magyar cégek külföldi befektetéseinek aránya lényegé­ben nem változott. A vállalatok leggyakrabban Lengyelországban (6), Horvátországban (4), Németországban, Romániában és Szlovéniában (3–3) fektettek be. A Magyarországon beruházó társaságok közül az Egyesült Államok (6), az Egyesült Királyság (5), Franciaország (4), valamint Csehország és Hollandia (3–3 százalék) szerepelnek az élen. A tranzakciók száma alapján 2022-ben a legvonzóbb szektor a technológia (36) volt, amelyet az ingatlan (15), az energia (12) és a gyártó (10) ágazatok követtek.