A polgármester elmondta: a most 74 esztendős Lukács József volt a férfidalárda – akkori nevén Márciusi Ifjak – megalakításának a lelke, aki a mai napig is lelkes, tevékeny tag, ahogyan Gál Imre zenész is, aki a kezdetektől kíséri a férfidalárda által előadott katonadalokat és -nótákat. A községvezető akkor még gyermek volt.

A lelkes csoport – induláskor közel húsz fővel – 1990 óta minden évben jelen van a március 15-én szervezett gelencei és kézdivásárhelyi rendezvényeken, a hivatalos megalakulás éve 1997 volt, amikor a dalárda hazafias, nemzeti, 1848–49-es forradalmi énekekkel próbálta mélyíteni a résztvevők szívében legnagyobb nemzeti ünnepünk jelentőségét, és feldíszített külön szekéren vonultak fel március 15-én.

2015-ben a dalárda tagjai úgy döntöttek, jó lenne ezeket az énekeket, katonanótákat még jobban elsajátítani, újakat is megtanulni abból a célból, hogy azokat megőrizzék és továbbadhassák a következő nemzedékeknek. Így elkezdtek hetente közös próbára járni, ahol a citerán, hegedűn, harmonikán és fúvós hangszeren játszani tudó tagok zenei kíséretet is biztosítottak a nótákhoz. Attól az évtől kezdődően a dalárda tagjai rendszeresen részt vesznek a Gelencén megszervezett kulturális és hagyományőrző rendezvényeken, és természetesen szívesen vállalnak fellépéseket más települések hasonló jellegű rendezvényein is.

2018-ban Gelencei Dalárda néven kulturális egyesületté alakultak, melyet hivatalosan is bejegyeztettek, és azóta jelen vannak a Csernátonban szervezett Székelyföldi Huszár- és Katonadal Találkozón is. A tagok száma folyamatosan gyarapodott – sajnos nyolcan már elhunytak az alapítók közül –, jelenleg mintegy 30–35 fős a dalárda, de a közösség továbbra is nyitott, szeretettel várják új érdeklődők csatlakozását minden korosztályból, de különösen a fiatalabbak közül, hogy legyen majd, aki továbbviszi az örökséget.

Amióta bejegyeztették az egyesületet, igyekeznek gyarapítani a dalárda eszköztárát, pályázati pénzekből sikerült két rend fellépőruhát készíttetni, a gelencei jellegzetes kék zsinórozású szürke posztó viseletet, illetve egy rend polgári ruhát. Kalapjukon székely szalagot viselnek. A Bethlen Gábor Alapnál is sikeresen pályáztak, az elnyert 600 ezer forintból hangtechnikai felszerelést, hangszórót, mikrofont, mikrofontartót, erősítő- és keverőpultot vásároltak.

Gelence önkormányzata már az indulástól felkarolta a civil kulturális és művelődési törekvéseket, és a Gelencei Dalárda részére 5000 lejes pályázati támogatást biztosított, amelyből sikerült egy hagyományos lovas szekeret vásárolni, amelyen a dalárda tagjai felvonulhatnak a különböző rendezvényeken.

A dalárda nem csak Gelencén, Kommandón és Csernátonban, hanem a környező falvakban és Magyarországon, Várvölgyön és Dunaszentgyörgyön is fellépett. Immár több mint tíz éve a húsvéti határkerülést is a dalárda kezdeményezte. Legközelebb május 6-án a Nádika-feredőnél sorra kerülő majálison lépnek fel. A dalárda jelenlegi vezetője az 51 éves Timár István vőfély.