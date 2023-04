Minden szükséges engedélyt beszereztek, így pénteken a Kovászna megyei gazdálkodók is hangot adnak elégedetlenségüknek, ezúttal mezőgazdasági erőgépek felvonulásával: Csernátonból pénteken 13 órakor indulnak Kézdivásárhely irányába, reményeik szerint egy óra alatt beérnek a céhes városba, ahol a Kaufland Áruháznál levő körforgalom megkerülése után véget ér a megmozdulás, a résztvevők távoznak – mondta el Benedek Apor Hunor, a Feketeügy Szövetkezet ügyvezetője a Háromszéknek.

A tüntetés lényegét a római mondással lehet a legjobban érzékeltetni: amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. „Az ukránok különösebb ellenőrzés nélkül, vámmentesen öntik el az európai piacokat búzával, törökbúzával, napraforgómaggal és újabban pityókával is. Mindeközben nekünk engedélyek sokaságával kell rendelkeznünk, nem megy olyan egyszerűen a forgalmazás. Hogy ezt ki engedélyezte? Az unió kedveskedése Ukrajnának, amire a román kormány is rábólintott” – magyarázta a szövetkezet ügyintézője.

Benedek Hunor szerint azok a gazdák, akik korábban értékesítették a terményt, valamivel jobban jártak, de sokan arra ébredtek fel, hogy a nyakukon marad a portéka, jóllehet már kezdődik az új mezőgazdasági szezon. „Az olajos magvú termények óriási mennyiségben érkeznek be az országba, a pityókát információink szerint egyelőre csak kisebb furgonokkal terítik a román piacon. Az igazi csapást számunkra az jelentené, ha ez is ipari mennyiségben érkezne hozzánk. A helyzet érthetetlen, mivel állítólag a termény csak egy kis részét ellenőrzik a határon, így senki sem tudja, hogy milyen szerekkel kezelt növényi termények kerülnek az országba és értelemszerűen végül az itteni fogyasztók asztalára. Ukrajna nem EU-s tag, de úgy tűnik, kivételeznek velük” – magyarázta.

Az is felháborító, tette hozzá, hogy Brüsszel szemkiszúrásként, egyfajta bánatpénzként tízmillió euró alamizsnával kárpótolta Romániát. „Országos szinten tízmillió euró semmi. Az is érdekes, hogy Bulgária – amely nem is határos Ukrajnával – 16 milliót kapott, a lengyelek pedig 30 milliót. Románia úgymond jól is járt Magyarországhoz és Szlovákiához képest, mert ők nem kaptak semmit” – mondotta Benedek Hunor.

A Feketeügy Szövetkezetnek 19 tagja van, de a megmozdulásra nem csak őket várják, bárki csatlakozhat. Benedek Hunor szerint egy Hargita megyei szövetkezet jelezte, hogy részt venne a háromszéki megmozduláson.

A rendezvény bírálatot is kapott, hogy miért nagypénteken szervezik. Erre egyszerű a magyarázat: a megmozdulás fő szervezői országos egyesületek, a Mezőgazdaságért és Szövetkezetekért Szövetség, az országos mezőgazdasági ágazatokat összefogó szövetség, a Románia Pro Agro Liga és a mezőgazdálkodó egyesületeket összefogó testület, akikhez a székelyföldiek is csatlakoztak, a tiltakozók zömét kitevő román gazdák pedig értelemszerűen az ortodox húsvétot ünneplik.

A főszervezők sajtóközleménye szerint április 7-én 10 és 15 óra között az ország egész területén és Bukarestben is tüntetések lesznek. Azt írják: az Európai Bizottság súlyos hibát követett el az ukrán mezőgazdasági termékek vámmentessé tételével, ugyanis ez hozzájárult az uniós termelők versenyképességének tönkretételéhez, óriási mértékben terhelik a romániai úthálózatot (aminek fenntartásáért az ukránok nem fizetnek), tárolási problémák jelentkeztek, a belföldi termény javarészt a raktárakban van. Hozzáteszik: az uniós válságalap egyenlőtlen elosztása is diszkriminatív, hiszen Románia mindössze annak 18 százalékát kapta, miközben az Európai Unióba áramló ukrán áru hatvan százaléka itt halad át.

A négy mezőgazdasági tömörülés kéri az áruk ellenőrzésének a bevezetését a határon, az ukrán termékek minőség- és eredet-ellenőrzését, az uniós alapokból való kártérítést, a vámolás és vámilletékek visszaállítását.