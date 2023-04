Már múlt hétfőtől telt ház van Guzsalyaséknál. Délelőttönként iskolai osztályokat fogadnak, kettőt az emeleten, alkotóterükben, kettőt meg a földszinten, a kiállítótérben rögtönzött tojásíró műhelyben, ahova az Erdélyi Hagyományok Háza támogatásával vidéki csoportok érkeznek.

Délutánonként felnőttek készülődnek húsvétra, idén egyre többen csoportosan érkeznek, mondotta el érdeklődésünkre Tóth B. Tinka szervező, oktató. Nem csak a hagyományos írott tojást készítik, hanem maratott tojást is, sőt, moldvai mintára maratással több színű írott tojást is alkotnak. A maratott tojás az írotténak a negatívja. Míg az írott tojás esetében kesice segítségével forró viasszal ráírják a mintát a tojásra, melyet aztán piros festékbe mártanak, majd a viaszt forró ronggyal letörlik, s a minta a tojás természetes színében megmarad, maratott tojás esetében mindez fordítva történik. Megfestik a tojást, ráírnak viasszal, ezután a tojást beteszik ecetbe, mely lemarja a festéket, utána letörlik a viaszt, és a minta piros marad. Ezt több színben is megismételhetik.

A Guzsalas Alapítvány oktatói – Benkő Éva, Kolozsi Ildikó, Máthé-Szentkirályi Imola, Tóth B. Tinka, szükség esetén Tóth B. Mariann is besegít – irányításával intenzíven folyik a munka. Látogatásunkkor Szakács Ágnes osztályát találtuk ott. A lányok és fiúk egyaránt ügyesen forgatták a tojást, írtak a kesicével.

Nagypéntek délelőtt 10 órától szombat hajnali 3-ig tojásíró maratont szerveznek. És hogy az éhség ne gátolja a munkavégzést, este a Vendelin vendéglő jóvoltából zsíros kenyérrel „gyantázhatnak” a résztvevők. Csak ne feledjenek kifújt vagy főtt tojást vinni magukkal.