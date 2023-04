Fő, hogy Iohannis elégedett?

Iohannis azonban már tavaly megmondta, hogy az ukrajnai háború az oka minden bajnak, a kormány jól végzi a dolgát. Tényleg? Nézzük előbb azokat a kormánytagokat, akik az elnök kívánságára kerültek tisztségbe. Nicolae Ciucă kormányfő több sebből vérzik: különnyugdíjat vesz fel a munkabére mellé, bírói segítséggel állíttatta le plágiumgyanús doktori disszertációjának kivizsgálását, egy megírt szöveg felolvasása is nehezére esik, és ami a legfontosabb, szemlátomást nem vezetésre termett személyiség, mindig Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnök mögött kullog a kormányintézkedések bejelentésénél vagy a fontos témákra való reagálással. A PNL-be szintén kívülről beejtőernyőzött Bogdan Aurescu külügyminiszter az egyik felelőse a schengeni csatlakozás kudarcának, és épp a napokban égett le ország-világ előtt: közel állt hozzá, hogy úgy válaszoljon a BBC riporterének, ahogy Nicolae Ceaușescu felelt rögtönítélő bíráinak. Az államfő harmadik pártfogoltja, Ligia Deca oktatási miniszter még senkivel sem tudta elhitetni, hogy a Képzett Románia elnöki program alapján általa kidolgozott törvényjavaslatok valóban a gyermekek érdekeit és a minőségi oktatást szolgálnák. Ahogy Lucian Bode belügyminiszter sem tudott javítani a rendőrség hatékonyságán a Iohannis barátjától vásárolt BMW gépkocsikkal, a schengeni belépéshez beszerzett csúcstechnológia pedig épp akkor hibásodott meg, amikor hatalmas kábítószer-szállítmány érkezett Romániába. Ő vezeti a leleplező újságírót lejárató intézményt, és ő pereli az egyetemet, hogy takarja plágiumát. A számlakáoszért felelős Virgil Popescu energiaügyi miniszter is liberális, és Cătălin Predoiu igazságügyi miniszter is, aki (nyilván utasításra) visszalopta a Dragnea álmait túlszárnyaló 50 ezer eurós küszöböt a büntetőtörvénykönyvbe. Van még: az európai alapokért felelős Marcel Boloș meglehetősen lazán közölte, hogy bő tízmilliárd lejt veszítünk a helyreállítási alapból, mert túl jól teljesít az ország.

Túlságosan jól állunk, igazán? Mikor az egészségügyben egyik gyógyszerkrízis a másikat éri, a legtöbb közlekedési baleset nálunk történik, a mezőgazdasági tárca egy kimutatást nem képes készíteni a gazdákat ért károkról és az államadósság elrobbant? Ezek már a szociáldemokrata miniszterek, Alexandru Rafila, Sorin Grindeanu, Petre Daea és Adrian Câciu által irányított területek, de Iohannis elnéző az egykori ellenféllel is, akit ő ültetett saját pártja nyakába. A „bonyolult” koalíció olyannyira jól működik, hogy a kormányfő májusban esedékes lecserélése után a PNL csak azért fog fennmaradni, mert a PSD-nek sokkal kényelmesebb lesz a 2024-es választások után is vele kormányozni, mint az AUR-ral. Ugyanilyen rosszul, de sebaj: így is van, aki elégedett.

Borítókép: presidency.ro