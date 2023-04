Szent György Napok: Hobo-zárókoncert és Made in Sepsi Retro

Többször elhangzott már, hogy a 30., jubileumi kiadásához érkezett Szent György Napok kissé nosztalgikusak lesznek, és ezt a szerdai sajtótájékoztatón is megerősítették a szervezők. Ezúttal közlésük alapján a nagyszínpad és a közösségi színpad műsorát ismertetjük.

Idén a sepsiszentgyörgyi, háromszéki, erdélyi zenészek túlsúlyban lesznek, Magyarországról az Ossian és Hobo mellett Radics Gigi, távolabbról az ausztriai Waldeck jön – jelentette be Dancs Zsolt, a nagyszínpad műsorának koordinátora.

A főtéri koncertsorozat április 28-án, pénteken a kézdivásárhelyi Sing Floyd fellépésével rajtol, ők a Pink Floyd dalaiból adnak elő saját fordítású számokat. Utánuk a sepsiszentgyörgyi Zanza rockbanda csap a húrok közé, majd az est fő attrakciója, az Ossian következik. Dancs Zsolt elmondása szerint a heavy metal egyik legsikeresebb magyar zenekara 6–7 éve vezeti a városnapi meghívottak kívánságlistáját, és mivel már évek óta nem léptek fel Erdélyben, biztosan sokan lesznek rájuk kíváncsiak. Az estet a Waldeck zárja, az elektroswinget játszó osztrák együttest már négy éve el akarták hozni Sepsiszentgyörgyre, és most végre sikerült.

Szombaton a kolozsvári Szintaxis (az Erdély dala vetélkedő győztes együttese), Radics Gigi (az egyik Megasztár-verseny győztese), és a The Motans népszerű román popzenekar lép fel egymás után, vasárnap pedig szintén három produkcióra várják a közönséget: előbb a Manó & Gregor (két Sepsiszentgyörgyről indult fiatal), majd egy hármas koncert következik Made in Sepsi Retro címmel, a főleg dzsesszt játszó Free Connection, a 2016-os városnapokra alakult PressTones sajtózenekar, illetve az 1993-tól működő és a tavaly a SepsiBook könyvvásáron is fellépő Semaphore sepsiszentgyörgyi együttes összeállítása, végül pedig a 77 éves Földes László, azaz Hobo lép színpadra 55 éves munkássága legjobb dalaival. A zárókoncert előtt tombolajegy-sorsolás lesz, utána ünnepi tűzijáték.

Akik a főtéri nyüzsgés helyett egy kisebb, más hangulatú helyet keresnek a kikapcsolódáshoz, az ’56-os emlékparkba költözött közösségi színpadon találhatják meg: a Kónya Ádám Művelődési Ház szomszédságában délelőttönként a helybeli óvodás és iskolás csoportok, amatőr és „félprofi” előadók szerepelnek – összesen 25 csapat –, esténként pedig inkább az egykori Kultúrkertre fog emlékeztetni a hely, a Székely Nemzeti Múzeum felújítása miatt ugyanis ide költöznek át az ott meghonosodott, változatos zenei stílusok, és a borudvart is itt alakítják ki.

A művelődési házat irányító Lázár-Prezsmer Endre elmondása szerint a gyermekcsoportok modern táncot és zumbát is bemutatnak, a népzene és a néptánc aránya azonban kiugróan magas; fellépnek a Kincskeresők, a Százlábacskák, az ifjú rétyi fúvósok és a csíkmadarasi hagyományőrzők is, de román folklórműsor is lesz a kolozsvári Rapsodia Someșană előadásában. Délutánonként dzsessz, blues és világzene szól majd: a Cimbaliband és a Borbély Műhely Magyarországról jön, a Marcian Petrescu & Trenul De Noapte Bukarestből, a sepsiszentgyörgyi Ségercz Ferenc és Vitályos Lehel a szíriai Mohamad Zatarival együtt muzsikál, itt lesz Luiza Zan a Jazzpar Trio zenekarral, végül pedig a marosvásárhelyi Ana Maria Galea Quartet zárja a közösségi színpad műsorát.