Mától kérvényezhető az iskolaérettségről szóló igazolvány azoknak a gyermekeknek, akik idén szeptember 1. és december 31. között töltik be a hatodik életévüket. Azok számára, akik augusztus 31-ig betöltik ezt az életkort, május 3-tól kezdődik a beiratkozás.

Az iskolaérettségi igazolványt attól az óvodától lehet kérvényezni, ahová a gyermek jelenleg jár, ezt a szülő/törvényes képviselő/gyám kérheti személyesen, elektronikusan vagy postai úton, és ettől az intézménytől kapja meg a gyermek fejlettségéről szóló dokumentumot. Ha a gyermek nem járt óvodába vagy más országból érkezik haza, akkor pszichoszomatikus felmérésen kell részt vennie. Ezt a Megyei Nevelési Erőforrás- és Tanácsadó Központtól (CJRAE) kell igényelni személyesen, e-mailen, postai úton vagy hétköznapokon 9–14 óra között a 0267 351 449-es telefonszámon. A felmérés időpontjáról a szülő az intézmény honlapján, illetve annak hirdetőtáblájáról tájékozódhat. Az értékelést a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ szakemberei végzik és ők állítják ki az ajánlást, miszerint a gyermeket előkészítő osztályba vagy óvodai nagycsoportba javasolják. Az ajánlást kézbesítik a szülőnek és továbbítják a megyei beiratkozási bizottságnak. Ez az eljárás legkésőbb április 27-én ér véget.

A megyei tanfelügyelőség által közzétett beiskolázási adatok szerint a szep­temberben kezdődő tanévre 122 előkészítő osztályban 2141 helyet kínálnak a háromszéki iskolák. Magyar tannyelven egy művészeti osztály indul a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban és két fél osztály a kézdivásárhelyi Turóczi Mózes Általános Iskolában, egy-egy Step by step osztály működik majd a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskolában és a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskolában, Waldorf-módszerrel továbbra is csak a megyeközponti Nicolae Colan Általános Iskolában tanítanak, itt egy előkészítő osztály indul. Román tannyelvű művészeti előkészítőbe kínálnak helyet Sepsiszentgyörgyön, Step by step osztály Sepsiszentgyörgyön és Bodzafordulón lesz. A speciális oktatásban hét magyar és négy román helyet igényeltek.

A hagyományos oktatásban ötvenkét magyar osztályba 976 gyermeket várnak, a román tagozaton harmincegy osztályban 633 helyet kínálnak. A legtöbb magyar osztály (négy) a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban indul, három-három osztállyal szerepel a listán a megyeközponti Mikes Kelemen Elméleti Líceum és a kézdivásárhelyi Petőfi Sándor Általános Iskola, idén növeli helyei számát a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium, ahol két osztályt indítanak, szintén két osztály lesz a Váradi József, a nagybaconi Konsza Samu, a gelencei Jancsó Benedek és a baróti Gaál Mózes Általános Iskolában. A magyar oktatásban harmincegy háromszéki iskolában egy-egy előkészítővel kezdik ősszel a tanévet, és előreláthatóan hatvan falusi kis iskolában összevont osztályba kell járnia több mint kétszázötven gyermeknek.

Korábbi évekhez hasonlóan idén is csak Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen jelöltek ki iskolakörzeteket, ezekről és az előkészítő osztályba való iratkozás részleteiről a megyei tanfelügyelőség honlapján (isj.educv.ro) lehet tájékozódni.