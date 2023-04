Talán ki sem látszik most a hó alól, mily vad természeti erők ellen – és ördöngös akadályokat is legyőzve – verekedte el magát Sepsiszentgyörgyre a Premecz Mátyás Organ Trio. A budapesti trió első, ikonikusan Hammond-orgonára épülő lemezének előbemutatója így végül a melegszívű székelyeknek adott fergeteges koncertvigaszt.

Túl közel van Sepsiszentgyörgyhöz Csíkszereda és a 2016-os csíki dzsessz­fesztivál ahhoz, hogy a műfaj kedvelőinek ki ne gyúlna azonnal a kislámpa a fejében: ha Premecz Mátyás, akkor Hammond-orgona. És most a Kéknyúl zenekar hammondos vezetője-billentyűse, a többszörösen díjazott Premecz Mátyás a mintegy 15 éve összehangolódott másik bandájának lemezbemutató kóstolójára hívott ünnepelni az Andrei Mureșanu Színházba.

A Premecz Mátyás Organ Trió székelyföldi turnéjának híre tán fel sem tűnt sokaknak a virágvasárnapra torlódó kulturális rendezvények tömkelegében. De az, aki a szakadó esőben a trióra váltotta meg a „mozijegyet”, igazából ereket pezsdítő, izmokat és lelket masszírozó muzsikán ámulhatott.

Premecz Mátyás neve a magyar közönség számára lendületes zenekarokkal forrt össze, többek közt: Kéknyúl, Fábián Juli és a Zoohacker, Little G Weevil, Barabás Lőrinc Kvartett stb. (Itt zárójelben előreszaladunk jelezni, ha bárki – tudtunkkal sokan – már most bánná, hogy lemaradt a virágvasárnapi koncertről: Szilágyi Nóra főszervező idén is elhozza a Csíki Jazzre a Kéknyulat. Jegyezzék föl: 2023. július 27–30.)

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával létrejött koncert-maratonban a trió azt vállalta, hogy március 30. és április 2. között négy helyszínen (Csíkszereda, Kézdivásárhely, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy) naponta nyom le egy koncertet: igen, jól számolták, naponta.

Szinte hihetetlen, hogy ebben az ütemben és útban errefelé lerobbant autó ellenére is ideértek. Premecz Mátyástól a közönség megtudhatta: ebben a székely zenész vendégszeretet mentőangyalként üzemelt. Halmozott csomagban: még a Hammond-orgona is az egyébként „szintén (hammondos) zenész” Szabó Zsolttól került a szentgyörgyi színpadra, a trió kebelére, első nyilvános fellépésre: egy 100-as Hammond, 122-es Leslie-vel. Megtapsoltuk. És elmerülhetett a közönség a felszabadító muzsikában.

Amit hallhattunk a mintegy másfél órás koncerten, zömmel a trió gitárosa, Zádor Tamás anyaga – aki már a koncert legelső húrpengetésével tiszta képet rajzolt: laza, oldott, szemmozgásra szerveződő, a közönséggel közvetlen csapat terápiájára léptünk be. A trió túlnyomórészt saját szerzeményeket adott elő, stílusuk, a beharangozó szerint: egészséges keveréke a jazznek, a bluesnak és néhol a funknak, és tetten érhetők nagy előadók, így Lonnie Smith és Jimmy Smith vagy a Led Zeppelin hatása is.

Akár a zenekari összjátékaikat, akár szólóik váltakozását figyeltük, nem lehetett nem élvezni, ami a színpadon történt. Egyszerűen lehettünk volna ugyanúgy Budapesten, mint akár Párizsban. Ahogy a trió tagjai a koncert után lapunknak elmesélték: a közönségtől „szedegették össze az energiát”, majd visszacsatornázták felénk a zenéjükben.

Mint Premecz Mátyás megígérte: szeptember környékén már a lemezt is hozzák, és újból találkozhatunk a most elhangzottakkal. Addig is a trió Facebook-oldalán közzétett stúdiófelvételekkel lehet ismerkedni. Ebben az új télben talán kifejezetten ajánlott is: a lélekmasszázsra a mostani koncert sikere a garancia.

Gergely Edit