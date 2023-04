Mozgó délután sok nevetéssel

Már kilencedik éve szervez Mozgó délutánt a Zöld Nap Egyesület partnerségben a Kézdivásárhelyi Sportirodával. A negyvennyolcadik ilyen eseményre március utolsó napján, pénteken került sor. A cél ezúttal is az volt, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmódra és az egészség megőrzésére; ezt a mozgás népszerűsítésén túl kísérőprogramokkal is igyekeztek elősegíteni.

Az év harmadik Mozgó délutánjára mintegy százan jöttek el, akik többek között gombfociztak, asztaliteniszeztek, sakkoztak, szaladtak; a kisebbek mikádóztak, origamiztak, jengáztak és különböző fajátékokat próbáltak ki. Most is nagy népszerűségnek örvendett a kézdivásárhelyi Life Box klub edzéseinek bemutatója, amelyet Hadnagy László vezetőedző tartott, és ezután a szervezők nagy örömére korosztálytól függetlenül sokan ki is próbálták az ökölvívást. Az esemény zárásaként be lehetett állni egy közös Tae-bóra Tankó Sándor és Voiculescu Kriszta csapatával, akik egyórás interaktív bemutatót tartottak. (A harcművészeti technikákra épülő edzésrendszer az 1970-es években Amerikából indult, és azóta is töretlen hírnévnek örvend világszerte.)

A helyi önkormányzat, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az Európai Szolidaritási Testület támogatásával megvalósult rendezvényen készült fotók megtekinthetők a Zöld Nap Egyesület Facebook-oldalán.

A következő Mozgó délutánra a tervek szerint májusban kerül sor, így aki most lemaradt, bepótolhatja. Az orvosok előszeretettel ajánlják mindenkinek a nevetést, mert jót tesz az egészségnek, ez a program pedig minden bizonnyal sok mosolyt csal az arcokra. A mosoly és a jó hangulat mindenképp biztosított.

Ráduly Attila