A pályázatot helyi szinten lebonyolító Rácz-Berecz Tímea közölte, a Sepsiszentgyörgyről és környékéről benevezett 24 diákból végül 15 küldte be felvételeit, melyeket Fodor Zsuzsanna fotográfus, Csíki Adél, a Sapientia EMTE csíkszeredai karának PR-felelőse, valamint Simó Irma, az Áradat Egyesület szakmai vezetője bírált el. Sok kiemelkedően jó, kreatív fényképet kaptak, s örömmel újságolta, hogy a díjazottak között többen sepsiszentgyörgyiek.

A kiírás lényege az volt, hogy az Instagram közösségi hálózaton is népszerűsítsék a Hallgatlak lelkisegély-szolgálatot, hogy ezáltal a fiatalokhoz is könnyebben eljusson a híre – magyarázta érdeklődésünkre Rácz-Berecz Tímea. A Hallgatlak szentgyörgyi csapatának vezetője, Papp Ágota pszichológus, mentálhigiénés szakember rámutatott, a tavalyi adatok szerint a szolgálatot nagyrészt középkorúak és az idősebb korosztály veszi igénybe, ezért gondoltak arra, hogy jó lenne olyan felületen is megjeleníteni a szolgáltatást, amit a fiatalok gyakrabban látogatnak. Így született az ötlet is, hogy a fényképeket az Instagramon tegyék közzé.

A 7–8. osztályosok között első helyezett lett a kézdivásárhelyi Sinka Orsolya, második a sepsiszentgyörgyi Bakcsi Erika Noémi. A 9–10. osztályosoknál a sepsiszentgyörgyi Bogyor Kata a harmadik helyen végzett.

A legjobb tíz kép közé beválogatott alkotások és a különdíjasok felvételeit kiállítják, illetve bemutatják az idei Csíksomlyói Lány- és Asszonytalálkozón is – tudtuk meg.