A hétfordulós Balkán-bajnokság első viadalát tartották meg az elmúlt hétvégén a görögországi Krinideszben, ahol a népes mezőnyben ott volt a megyeszékhelyi Sugás Motoros Klubnak versenyző sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián és a bukaresti Top Cross TCS színeiben induló ozsdolai Ördög Zoltán is. Sportolóinktól származó információk szerint egy kiválóan előkészített pályán, jó szervezés mellett nagyon jó viadalon vettek részt, amely mind technikai, mind a felkészülés szempontjából jó főpróba volt a jövő hétvégén esedékes román bajnoki rajt előtt.

A mostani szezontól az MX1-es géposztályban versenyző sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián már a szombati szabadedzésen letette névjegyét a görög megmérettetésen, hiszen ő bizonyult a leggyorsabbnak, majd az időmérőn is remekelt, amelyet simán megnyert. A vasárnapi első futamon kisebb bukás is belefért Krisztián produkciójába, de ezzel is 20 másodperces előnnyel tudott győzni. A második versenyt már sokkal könnyeben hozta a megyeszékhelyi motoros, aki így összesítésben is első lett. „Ki kell hangsúlyoznom, hogy jó pályán és szuper rendezés mellett versenyeztünk a hétvégén. Remekre sikeredett a kvalifikációm, a két futamot pedig magabiztosan nyertem meg. Mindkét rajtom remekre sikeredett, hiszen az első három között jöttem el, az első futam elején azonban elestem, és a hatodik pozícióból kellett felküzdenem magam az első helyre” – nyilatkozta érdeklődésünkre Tompa.

Az ozsdolai Ördög Zoltánnak ugyan nem szerepelt az idei versenynaptárában a Balkán-bajnokság, ám fővárosi csapata ezúttal úgy döntött, hogy mégis ott lesznek a sorozat görögországi nyitányán. A felső-háromszéki sportoló meg is hálálta a bizalmat, hiszen a hellén versenyen végig remekül teljesített, az MX2-es és az MX125-ös kategóriában egész mezőnyét uralva győzedelmeskedett. Zoltán mindkét futamon rajt-cél diadalt aratott, és remek teljesítményével ismét bebizonyította, hogy az aktuális szezonban is kell számolni vele. „Összesen 59-en neveztek Zoltán géposztályban, így már a szombati időmérő igazi harc volt a negyvenes rajtrácsért. A fiam közel két másodperccel győzött a kvalifikáción, és mindkét futamon a legjobbnak bizonyult” – mondta Ördög István, a tizenhat esztendős motorosunk édesapja.

Sportolóink legközelebb április 22–23-án versenyeznek újra, amikor is Sepsiszentgyörgyön kerül sor a 2023-as motokrossz román bajnokság első futamára.

Eredmény (Balkán-bajnokság, 1. forduló – Krinides): * MX1: 1. Tompa Krisztián (Yamaha), 2. Joannisz Tourazidisz (görög, Yamaha), 3. Anesztisz Radosz (görög, GasGas) * MX2: 1. Ördög Zoltán (KTM), 2. Frangikosz Zounisz (görög, Yamaha), 3. Vencislav Tošev (bolgár, Yamha) Ø MX125: 1. Ördög Zoltán (KTM), 2. Vencislav Tošev (bolgár, Yamaha), 3. Dani Tsankov (bolgár, Yamaha).